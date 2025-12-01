Обережно! Шахраї пропонують за гроші “включити” військовополонених у списки на обмін.

Останнім часом фіксується зростання кількості випадків, коли шахраї намагаються використати емоційний стан родин військовополонених та зниклих безвісти Захисників. Вони обіцяють «допомогу» у звільненні з полону чи пошуку зниклих, проте їхня справжня мета — виманити гроші або отримати конфіденційні дані.

Найпоширеніші шахрайські схеми:

“Внесення до списку на обмін”

Аферисти видають себе за представників державних органів чи «посередників» і пропонують за гроші «включити» Захисника до списку на обмін.

“Ваш рідний у шпиталі”

Зловмисники повідомляють, що військовий нібито тяжко поранений та потребує термінового лікування. Мета — змусити родину перевести кошти.

Вимагання коштів і психологічний тиск

Шахраї телефонують і погрожують, вимагаючи гроші під різними приводами.

Виманювання банківських даних

Аферисти намагаються отримати доступ до банківських карток чи особистої інформації, прикриваючись «допомогою».

Будьте пильними! Пам’ятайте:

Жодна державна структура ніколи не вимагає гроші за звільнення полонених чи пошук зниклих.

Не передавайте незнайомцям особисту інформацію, номери карток, копії документів чи фото.

Уникайте спілкування з підозрілими акаунтами в соцмережах та месенджерах.

Перевіряйте будь-яку інформацію через офіційні канали.

У разі підозри на шахрайство — негайно повідомляйте правоохоронні органи або звертайтеся до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими – 0 800 300 529.