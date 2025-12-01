Обережно! Шахраї пропонують за гроші “включити” військовополонених у списки на обмін.
Останнім часом фіксується зростання кількості випадків, коли шахраї намагаються використати емоційний стан родин військовополонених та зниклих безвісти Захисників. Вони обіцяють «допомогу» у звільненні з полону чи пошуку зниклих, проте їхня справжня мета — виманити гроші або отримати конфіденційні дані.
Найпоширеніші шахрайські схеми:
“Внесення до списку на обмін”
Аферисти видають себе за представників державних органів чи «посередників» і пропонують за гроші «включити» Захисника до списку на обмін.
“Ваш рідний у шпиталі”
Зловмисники повідомляють, що військовий нібито тяжко поранений та потребує термінового лікування. Мета — змусити родину перевести кошти.
Вимагання коштів і психологічний тиск
Шахраї телефонують і погрожують, вимагаючи гроші під різними приводами.
Виманювання банківських даних
Аферисти намагаються отримати доступ до банківських карток чи особистої інформації, прикриваючись «допомогою».
Будьте пильними! Пам’ятайте:
Жодна державна структура ніколи не вимагає гроші за звільнення полонених чи пошук зниклих.
Не передавайте незнайомцям особисту інформацію, номери карток, копії документів чи фото.
Уникайте спілкування з підозрілими акаунтами в соцмережах та месенджерах.
Перевіряйте будь-яку інформацію через офіційні канали.
У разі підозри на шахрайство — негайно повідомляйте правоохоронні органи або звертайтеся до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими – 0 800 300 529.