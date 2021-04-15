Чому фемінізмом та насиллям цікавляться все більше підлітків. Думки 13-літньої тернополянки Софії Пелих

Тема фемінізму та насилля завжди була та буде активною в нашому суспільстві. Сьогодні ці питання цікаві не тільки жінкам та дівчатам, які зазнали насильства чи життєвої дискримінації, а й молодшому поколінню. Цікавість про фемінізм молодшає. Напрямком цікавляться з кожним роком все більше і більше молодих послідовниць. Вони ще не зіштовхувалися з не рівними зарплатами та можливостями, але розуміють, що таке гендерна рівність. Цікавляться та вивчають історію фемінізму, засуджують насилля над жінкою та активно в розмовах з однолітками підіймають важливість питання в суспільстві.

Однією з таких молодих та активних послідовниць напрямку захисту, прав та підтримки жінок є тринадцятилітня школярка Софія Пелих. На перший погляд, це красива ніжна білявка, дівчина любить читати книги, дивиться пізнавальні відео, займається акторською майстерністю, відвідує театральну студію, добре навчається у школі. І водночас цікавиться, не зважаючи на свій юний вік та зайнятість, темою фемінізму, сексизму та насилля.

Поговоримо про її інтереси далі:

Софіє, чому тобі цікаво вивчати ці теми?

Я про фемінізм давно чула. Я почала задумуватись, чому розділяють на трудовому навчанні хлопців та дівчат. Чому в хлопців одна програма навчання, а в дівчат інша. Чому ми не можемо робити те, що вони, а вони те, що ми ? Я зустрічала хлопців, яким набагато більше подобається вишивати і в’язати, ніж вирізати з дерева. Так само – дівчат, яким більше подобається працювати з деревом, ніж вишивати чи готувати. Також я почала читати статті, книжки, цікавитись стартапами, вивчати історію фемінізму бо, насправді, це дуже глибока тема і поверхово зрозуміти її не можливо. Кожного дня я пізнаю щось нове. В цьому мені допомогли книги Скарлетт Кертіс «Феміністки не носять рожевого». Розповіді дивовижних жінок. Про те, що означає для них це страшне слово на літеру «Ф» та Керолайн Кріадо Перес «Невидимі жінки».

Що ти думаєш про гендерну рівність?

Сучасний фемінізм дуже змінився. Він бореться проти репродуктивного насилля, за право вибору, за рівноправ’я при владі, проти нерівної оплати праці, проти мізогінних традицій. В Україні жінки можуть заробляти в середньому на 21 % менше, в Англії – 18%. Звичайно, це все змінюється в позитивну сторону, завдяки руху. Він буде існувати завжди, тому що завжди потрібні люди, які готові відстояти свої права . Ще є багато питань, які потрібно жіночій половині вирішувати. Наприклад, жінці важче піднятись по кар’єрній сходинці. Проводили опитування, кого швидше приймуть на роботу, чоловіка чи жінку, роботодавці вважають, що швидше візьмуть мужчину, бо жінка піде в декрет, що вона менш здібна.

Потрібно боротись проти сексуального та фізичного насилля. Це також дуже важлива та величезна окрема тема. За статистикою ВООЗ (Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я) 37% жінок зазнали фізичного або сексуального насилля, тобто це кожна 3-4 жінка у світі, хоч раз була згвалтована чи терпіла домашнє насилля. В Україні – домашнє насилля є також досить поширеним. Страшно, коли чуємо, що батько побив жорстоко дитину чи чоловік – дружину, вражає шкільне насилля. Одним словом, про це треба говорити і на державному рівні вирішувати такі питання. Тому що мовчанням нічого не зміниш.

Що тебе найбільше вразило в історії розвитку фемінізму?

Як багато всього добились жінки за останні століття. Стереотипне мислення – феміністки не носять рожевого, агресивні, не люблять мужчин. Це все взагалі з фемінізмом ніяк не пов’язано. Це рух за права та силу жінок, а не про ненависть до мужчин. Жінки довели, що вони також можуть працювати на гідних професіях поряд з чоловіком. Хоча їхні праці обезцінювали та довго не визнавали. Як жінки писали під чоловічими псевдонімами, щоб їхні роботи сприймали на той час. Вражає історія Джеймс Міранди Стюарт або Маргарет-Енн Балклі — англійська лікарка і військовий хірург, працювала в Південній Африці, наприкінці кар’єри займала посаду генерального інспектора. Займалася лікуванням поранених та хворих солдат британської армії, а також покращенням життя корінного населення. Одним із досягнень, є перша в Африці операція кесаревого розтину, при якій вижили одночасно і мати, і дитина. Майже все своє життя Маргарет-Енн видавала себе за чоловіка, представляючись ім’ям Джеймс Баррі і берегла цю таємницю до самої смерті.

Кетрін Джонсон-афроамериканка, жінка-математик, чиї розрахунки орбітальної механіки, як працівниці НАСА, мали вирішальне значення для успіху першого і наступних пілотованих космічних польотів США.

Геді Ламар – математично обдарована разом з композитором Джорджем Антейлом винайшли методи розширення спектра зв’язку та стрибкоподібного перелаштування частоти, які необхідні для бездротового зв’язку від докомп’ютерної ери і до наших днів

Також стереотипи, що жінкам не місце в політиці теж відходять в минуле. Нам це успішно довели такі жінки, як:

Королева Елезавета 1 (колишня королева Англії)

Марія Стюард (колишня королева Шотландії та Франції)

Королева Елезавета 2 (сьогодні королева Англії )

Джасінда Ардерн (сьогодні прем’єр-міністерка Нової Зеландії)

Ерна Солберг (сьогодні прем’єр міністерка Норвегії)

Маргарет Тетчер (колишня прем’єр- міністерка Великобританії)

Таких прикладів ще дуже багато.

Тому ображає думка чоловіків, що жінка має тільки народжувати та варити борщ.

На твою думку, як батьки повинні виховувати майбутню сучасну жінку?

На мою думку, жінці не потрібно терпіти, мовчати, якщо її ображають, не боятись висловлювати свою думку, а боротись за свою свободу, знати свої права.

Знати, що тільки вона вправі вибрати собі майбутнє. Це все має починатись з сім’ї: з розмов батьків з дівчатками та хлопчиками, підтримувати дітей у всіх їхніх починаннях, з сімейних цінностей, бути завжди поруч. Вчити змалечку говорити «Ні». Щоб дитина в сім’ї також мала право голосу, радитись з нею. Бо інакше вона свою невпевненість, боязнь висловити свою думку чи сказати «ні» перенесе у своє доросле самостійне життя. Звертати увагу на сексуальне виховання. Виховувати культуру відношення хлопців до дівчат, дівчат до хлопців.

Дуже тішить, що нове покоління виростає більш толерантним до жінок та дівчата вже більше починають себе цінувати.

Хочемо подякувати Софії за розмову та за сильну сторону майбутньої жінки. Бажаємо юній леді досягати недосяжних висот та продовжувати вірити в себе.