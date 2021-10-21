Что нужно знать новичкам про Pari Match

Как пройти регистрацию в Париматч и сделать первую ставку. Первое пополнение баланса и ставки на спорт. Как играть в популярные игры и зарабатывать на этом реальные деньги

Все про ставки от Париматч для новичков

В настоящее время среди индустрии развлечений особое место занимают ставки на спортивные события. И это не случайность, ведь многие люди сейчас активно посматривают в сторону онлайн-заработка, и получать прибыль на любимом виде спорта – мечта многих. Мы также рекомендуем вам читать актуальные новости про спортивные события, чтобы всегда быть в курсе всех новостей. Например, Украина задавила Финляндию интенсивным давлением. Используйте эту информацию при формировании стратегии.

Сейчас растет популярность и виртуального спорта, и дисциплины подобного рода содержатся в специальных разделах любого букмекера. В нашем материале мы подробно расскажем о том, что нужно знать новичку перед тем, как делать ставки в конторе Париматч.

Что нужно знать новичкам при ставках в Париматч

Пройти регистрацию

Как и любые подобные БК, Parimatch https://pm.ua/ru/ требует регистрации на официальном сайте. То есть, нужно зайти на портал с компьютера или мобильного устройства и нажать на кнопку «Регистрации». Далее откроется форма, где надо будет ввести:

дату рождения; номер мобильного; электронный адрес.

Далее стоит придумать пароль. Важно, чтобы он состоял из восьми символов, начинался из заглавных и прописных цифр, а также содержал цифры.

Далее нужно принять правила и соглашение, предлагаемое букмекером. В регистрационной форме следует указывать достоверные данные, иначе нельзя будет верифицировать и снять выигрыш с баланса.

Идентификация личности

Этот процесс называется еще верификацией и следует после регистрации. Эта проверка длится не больше минуты. Верифицироваться можно на официальном сайте «Париматч» загрузкой качественных фото личного паспорта или его скан-копий. Также стоит загрузить и копии идентификационного кода.

После идентификации для игрока будет создан персональный аккаунт в ЦУПИС. Но это упрощенная процедура с ограничениями на вывод средств за день или за месяц. Удалить эти лимиты можно за дополнительную плату через соответствующие структуры.

Пополнение баланса

Далее стоит зачислить деньги на личный счет букмекерской конторы Parimatch. Для этого букмекер предлагает воспользоваться:

банковскими картами VISA и Mastercard; электронными кошельками QIWI, YouMoney или WebMoney; мобильными платежами определенных операторов.

Деньги, поступившие на депозит, автоматически отображаются на клиентском балансе в конторе. Минимально можно пополнить счет на 50 рублей, а максимально – на 595 000 рублей. Комиссия зависит от выбранного платежного средства.

После пополнения баланса остается зайти в раздел «Спорт», выбрать соответствующую дисциплину, нужный коэффициент и определенный матч. Следом указать сумму ставки и нажать на кнопку «Заключить пари». В итоге ставка будет сделана и в случае выигрыша можно вывести деньги удобным способом.