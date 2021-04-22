Людмила Сушко з Тернопільщини виготовляє ляльки, схожі на казкових героїв й історичних персонажів

Жителька села Велика Лука Тернопільського району виготовляє ляльки, схожі на казкових героїв та історичних персонажів. Людмила Сушко за професією художниця-декораторка. Жінка розповідає, що виготовляти ляльки почала 8 років тому.

За її словами, вона побачила саморобні ляльки в інтернеті й вирішила зробити схожі.

“Ляльки мені сподобалися, бо у них були дуже красиві, приємні очі. Від них, наче, віяло позитивом. Пригадую, моя перша лялька була з чорним волоссям, кучерява, у крислатій рожевій сукні”.

У майстрині є ляльки на патріотичну тематику, наприклад, Гетьман, козак, бандуристка та “Україна”.

“Лялька “Україна” стоїть на підставці, яка має вигляд території України. Якщо підняти сукню, то можна побачити взуття, схоже на короваї. Так я хотіла показати, що ми стоїмо на землі, яка дає нам хліб. Нижній шар сукні виглядає, як травичка, а верхній – як колоски пшениці. Голуба вишивка на грудях і рукавах символізує небо”, – каже майстриня.

Також Людмила зробила ляльку “Мавку” – персонажа із драми-феєрії “Лісова пісня” Лесі Українки.

“Мавка, наче йде. Я зобразила цю ляльку в русі, з босими ногами. І там, де вона, ніби-то, ступає – виростають квіти, трави. І оці квіти й трави, переносяться на сукню».

Майстриня виготовляє ляльки з гумового паперу та куль із пінопласту. Людмила розповідає, що гумового паперу в українських інтернет-магазинах знайти не змогла, тому купує за кордоном. Усі деталі вона вирізає у формах прямокутників або овалів.

“Наприклад, щоб зробити штани – я вирізаю прямокутник, розрізаю його у потрібних місцях і деякі частинки склеюю. Це не важко. А от кучері для ляльок робити складно. Тут потрібно нагрівати кожне пасмо “волосся” і кожному окремо надавати форми спіралі”.

Одну із ляльок Людмила зробила до Дня матері. Ця лялька, сидячи на маленькому стільці, пригортає до себе дитину.

“Дитина дивитися догори на маму і цей погляд показує, що для дитини мати – увесь світ”, – каже Людмила. Періодично жінка залишала це хобі, а потім знову до нього поверталася. Коли майстриня робить ляльки – вона максимально зосереджена. Людмила каже, що, виготовляючи ляльки, повністю віддається цій справі й, буває, навіть не чує музики, яка грає у кімнаті. За 8 років Людмила зробила 90 ляльок. “Пригадую, у дитинстві, як усі дівчатка, я любила шити одяг лялечкам. І я ніколи не думала, що у віці 30 років знову буду робити щось схоже. Я дуже рада, що знайшла справу, яка мені до душі і приносить задоволення і під час процесу, і від результату моїх старань”. Суспільне