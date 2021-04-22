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Сховища та укриття: скільки їх є у Тернополі та в якому вони стані

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У Тернополі є 92 захисні споруди, де можна заховатися під час надзвичайної ситуації. Про це розповіла головна спеціалістка обласного відділу цивільного захисту населення Галина Кирдель. За її словами, не всі з них відремонтовані та обладнані.

Проректор педуніверситету Олег Гирило каже, що протирадіаційне укриття в головному корпусі Тернопільського педагогічного університету облаштували в 1977 році. Загальна площа укриття – близько 3 тисяч квадратних метрів.

“У нас орієнтовно 2 500 тисячі осіб може розміститися в цих цокольних приміщеннях”, – каже Гирило.

Чоловік розповів, що це укриття зробили для студентів та працівників університету:

“Приміщення досить велике. Воно тягнеться на довжину 150 метрів. За необхідності, напевно, і мешканців навколишніх будинків зможемо розмістити”.

В укритті – чоловічий та жіночий туалети, також є вода та світло. Це укриття має 3 виходи.

“У нас є вентиляційні труби, якими подається повітря на вході і виводиться з приміщення”, – каже Гирило.

Фахівець з питань цивільного захисту населення педунверситету Віктор Яцентюк каже, що протирадіаційне укриття у третьому гуртожитку педунверситету побудоване у 1983 році. У цьому приміщенні може одночасно перебувати майже 500 людей. Чоловік розповів, що укриття розраховане на мешканців та працівників гуртожитку:

“Є всі необхідні приміщення для протирадіаційного укриття. Приміщення для розташування людей, для розташування харчових продуктів, для санвузлів, електрики, для вентиляційних систем”.

Зараз у цих кабінетах укриття проводять практичні заняття з цивільного захисту населення. У приміщенні є протигази, бочки для води та ноші. Загалом університет має 3 протирадіаційні укриття та 6 підвальних приміщень, які за 12 годин можуть переобладнати в протирадіаційні укриття.

Голова ОСББ Юрій Рудницький каже, що підвальне приміщення, в будинку на вулиці Софії Стадникової, 1, наразі не придатне для укриття мешканців:

“У такому підвалі неможливо знаходитися хвилин 10. Тут стоїть запах, що збирався протягом 30 років. Немає ні освітлення, ні води, якою могли би користуватися. У такій комірці стане 4-5 людей, а якщо ще з маленькими дітками, з візочками. Було прийняте рішення збиратися у червні всіма співвласниками, своїми силами наводити лад, порядок. Можливо, з коштів ОСББ ми зможемо щось відкласти”.

Юрій Рудницький каже, у цьому будинку є 4 підвальних приміщень та близько 150 квартир. В одній із них мешкає мати Тетяни Ружили. Жінкарозповіла, що підвалом не користуються:

“Труби мокрі, все капає з них, зовсім не придатне. Дуже маленьке приміщення. Я не знаю, на скільки людей”.

Тернополянин Микола Люшненко розповів, чи готовий укриватися у підвальних приміщеннях у разі надзвичайної ситуації:

“Оці всі кафе, які у підвалах, то це були колишні бомбосховища. Все це було, але тут зробили бари і кафе”.

За словами головної спеціалістки відділу цивільного захисту населення Галини Кирдель, загалом в області є 545 захисних споруд:

“Неготовими до використання у нас 104 захисні споруди, а це є 19% від загальної кількості, 401 обмежено готова – 74%, готові – 40 захисних споруд, тобто 7%. Укриватися населення може як в готових, так в обмежено готових сховищах”.

Галина Кирдель каже, збільшити кількість місць для укриття людей планують завдяки переобладнанню підвалів житлових будинків. Список захисних споруд Тернополя можна на сайті обласної державної адміністрації.

Суспільне

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