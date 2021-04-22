12 людей померли: ситуація з COVID-19 на Тернопільщині знов погіршується?

357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 22 квітня 2021 року.



Також за останню добу

летальних випадків – 12

– жінка 56 р. Кременецький район с. Сапанів

– чоловік 68 р. Кременецький район с. Будки

– чоловік 86 р. Чортківський район с. Оришківці

– чоловік 62 р. м. Тернопіль

– чоловік 61 р. м. Тернопіль

– жінка 53 р. Тернопільський район смт Велика Березовиця

– чоловік 50 р. Тернопільський район с. Козівка

– жінка 77 р. м. Тернопіль

– жінка 85 р. смт Козова

– чоловік 71 р. Тернопільський район с. Іванівка

– жінка 81 р. м. Тернопіль

– жінка 55 р. м. Тернопіль

одужало – 532 особи

проведено досліджень методом ПЛР – 1355



За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 64021 особа;

одужало – 53807 осіб;

летальних випадків – 1005 (3 випадки жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 6806 (5986 одужало, 107 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 1396 (1229 одужало, 29 летальних)

– Тернопільський район – 38979 (32173 одужало, 581 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 17802 (14209 одужало, 261 летальних)

– Чортківський район – 18236 (15648 одужало, 314 летальних):

в т.ч. м. Чортків – 2529 (2035 одужало, 26 летальних)



Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (32 особи):

• Борсуківська сільська ОТГ – 1

• Великодедеркальська сільська ОТГ – 2

• Вишнівецька селищна ОТГ – 1

• Кременецька міська ОТГ – 14

• Лановецька міська ОТГ – 3

• Лопушненська сільська ОТГ – 1

• Почаївська міська ОТГ – 3

• Шумська міська ОТГ – 7

Тернопільський район (225 осіб):

• Байковецька сільська ОТГ – 2

• Бережанська міська ОТГ – 9

• Білецька сільська ОТГ – 6

• Великоберезовицька селищна ОТГ – 7

• Великобірківська селищна ОТГ – 6

• Великогаївська сільська ОТГ – 3

• Залозецька селищна ОТГ – 6

• Збаразька міська ОТГ – 8

• Зборівська міська ОТГ – 1

• Золотниківська сільська ОТГ – 3

• Іванівська сільська ОТГ – 1

• Козівська селищна ОТГ – 6

• Козлівська селищна ОТГ – 0

• Купчинецька сільська ОТГ – 0

• Микулинецька селищна ОТГ – 4

• Нараївська сільська ОТГ – 4

• Озернянська сільська ОТГ – 1

• Підволочиська селищна ОТГ – 12

• Підгаєцька міська ОТГ – 4

• Підгороднянська сільська ОТГ – 2

• Саранчуківська сільська ОТГ – 2

• Скалатська міська ОТГ – 3

• Скориківська сільська ОТГ – 2

• Теребовлянська міська ОТГ – 8

• Тернопільська міська ОТГ – 125

Чортківський район (100 осіб):

• Білобожницька сільська ОТГ – 9

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0

• Борщівська міська ОТГ – 12

• Бучацька міська ОТГ – 4

• Васильковецька сільська ОТГ – 3

• Гримайлівська селищна ОТГ – 3

• Гусятинська селищна ОТГ – 7

• Заводська селищна ОТГ – 0

• Заліщицька міська ОТГ – 13

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2

• Колиндянська сільська ОТГ – 0

• Копичинецька міська ОТГ – 11

• Коропецька селищна ОТГ – 3

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 4

• Монастириська міська ОТГ – 1

• Нагірянська сільська ОТГ – 1

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 5

• Товстенська селищна ОТГ – 6

• Трибухівська сільська ОТГ – 2

• Хоростківська міська ОТГ – 3

• Чортківська міська ОТГ – 10