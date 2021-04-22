12 людей померли: ситуація з COVID-19 на Тернопільщині знов погіршується?
357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 22 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 12
– жінка 56 р. Кременецький район с. Сапанів
– чоловік 68 р. Кременецький район с. Будки
– чоловік 86 р. Чортківський район с. Оришківці
– чоловік 62 р. м. Тернопіль
– чоловік 61 р. м. Тернопіль
– жінка 53 р. Тернопільський район смт Велика Березовиця
– чоловік 50 р. Тернопільський район с. Козівка
– жінка 77 р. м. Тернопіль
– жінка 85 р. смт Козова
– чоловік 71 р. Тернопільський район с. Іванівка
– жінка 81 р. м. Тернопіль
– жінка 55 р. м. Тернопіль
одужало – 532 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 1355
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 64021 особа;
одужало – 53807 осіб;
летальних випадків – 1005 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6806 (5986 одужало, 107 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1396 (1229 одужало, 29 летальних)
– Тернопільський район – 38979 (32173 одужало, 581 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 17802 (14209 одужало, 261 летальних)
– Чортківський район – 18236 (15648 одужало, 314 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2529 (2035 одужало, 26 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (32 особи):
• Борсуківська сільська ОТГ – 1
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 2
• Вишнівецька селищна ОТГ – 1
• Кременецька міська ОТГ – 14
• Лановецька міська ОТГ – 3
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 3
• Шумська міська ОТГ – 7
Тернопільський район (225 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 2
• Бережанська міська ОТГ – 9
• Білецька сільська ОТГ – 6
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 7
• Великобірківська селищна ОТГ – 6
• Великогаївська сільська ОТГ – 3
• Залозецька селищна ОТГ – 6
• Збаразька міська ОТГ – 8
• Зборівська міська ОТГ – 1
• Золотниківська сільська ОТГ – 3
• Іванівська сільська ОТГ – 1
• Козівська селищна ОТГ – 6
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 4
• Нараївська сільська ОТГ – 4
• Озернянська сільська ОТГ – 1
• Підволочиська селищна ОТГ – 12
• Підгаєцька міська ОТГ – 4
• Підгороднянська сільська ОТГ – 2
• Саранчуківська сільська ОТГ – 2
• Скалатська міська ОТГ – 3
• Скориківська сільська ОТГ – 2
• Теребовлянська міська ОТГ – 8
• Тернопільська міська ОТГ – 125
Чортківський район (100 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 9
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 12
• Бучацька міська ОТГ – 4
• Васильковецька сільська ОТГ – 3
• Гримайлівська селищна ОТГ – 3
• Гусятинська селищна ОТГ – 7
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 13
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 11
• Коропецька селищна ОТГ – 3
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 4
• Монастириська міська ОТГ – 1
• Нагірянська сільська ОТГ – 1
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 5
• Товстенська селищна ОТГ – 6
• Трибухівська сільська ОТГ – 2
• Хоростківська міська ОТГ – 3
• Чортківська міська ОТГ – 10