Парад троянд влаштовує Галина Моцик в селі на Тернопільщині

У літню пору садиба Галини Моцик у селі Збручанське Борщівського району потопає у трояндах. Кущові, виткі, білі, ніжно-рожеві, червоні, жовті, бархатні квіти зачаровують своєю феєричною красою і тонким ароматом.

Особливо мені до вподоби в’юнкі троянди, – зізнається господиня. – Вони нагадують квіткові гірлянди, які створюють відчуття затишку. Найкраще висаджувати їх у жовтні-листопаді або ранньою весною. Відстань між кущами має бути два метра. Яму копаю 50 на 50 сантиметрів. Завчасу перемішую по відрі землі, піску та перегною і кидаю у лунку. Ставлю саджанець і розпрямляю корінці. Далі засипаю землею, утрамбовую її та наливаю воду. Напуваю рослини часто, бо корінці не затримують надовго вологу. Поливати треба під кущ, а не способом дощування – вода, потрапляючи на листя, може провокувати грибкові захворювання. Також під кущі насипаю торф. Таке мульчування зберігає троянди від засухи та бур’янів.

Пані Галина зауважує, що в перше літо висаджені троянди не потребують спеціального підживлення. Тільки наприкінці серпня рекомендує підгодувати розчином калійних солей. Можна полити рослини і настоєм деревного попелу.

На другий рік після висадки кущ треба обрізати, – каже квітникарка. – Щоб пагони тягнулися вгору, підв’язую їх горизонтально. Якщо зробити це вертикально, утвориться багато паростків із боків. Вони загустять кущ і не буде пишного цвіту.

Перші два роки після посадки потрібно дбати про надійне утеплення всієї прикореневої системи троянд. На зиму її слід добре засипати компостом, землею або опалим листям.

В’юнкі троянди найкраще розмножувати відводками, – каже пані Галина. – Восени або навесні пагін кладу вертикально у рівчак із десятисантиметровим шаром перегною, засипаю землею і все літо поливаю. Наступної весни паросток вкорениться. Його відрізую від дорослого куща. Перший рік відщипую бутони, бо перш ніж цвісти, рослина має набратися сил.

Майже стовідсотковий результат дає і такий спосіб живцювання: після цвітіння зрізую пагін довжиною тридцять сантиметрів із добре розвинутими бруньками. Вгорі два сантиметри над брунькою роблю косий зріз, а нижній – одразу під брунькою. Нижні листки видаляю, а вгорі залишаю дві бруньки з наполовину обрізаними листками. Живці запихаю у легкий грунт на глибину двох-трьох бруньок і накриваю банкою. У перші 20 днів живці помірно поливаю, тому що занадто вологий грунт може викликати загнивання. Навесні банку поступово знімаю. Найкраще це робити у похмуру погоду або ж увечері. І лише через рік висаджую троянди на постійне місце.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА

Газета “Сільський господар плюс”