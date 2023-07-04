Мацеви, якими були викладені сходи поліклініки в Залізцях, повернули на кладовище

Археологам вдалось віднайти двадцять надгробних плит.

Давніми мацевами були викладені не лише сходи поліклініки селища Залізці на Тернопільщині, а й доріжка поруч, і навіть поріг старого туалету. Скільки ще будинків у Залізцях збудовані з використанням надгробних плит з давнього єврейського кладовища, археологи не знають. Але ті мацеви, які вдалось віднайти, інсталювали на давньому єврейському кладовищі у Залізцях. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин.

“Завдяки сприянню єврейської організації Олей Цадикім було завершено інсталяцію виявлених надгробних плит на давньому єврейському кладовищі. Завдяки залученню спеціалістки з юдаїки Тетяни Федорів вдалось перекласти написи на поховальних плитах, що допомогло у їх подальшому встановленні! Зокрема, виявлено дві могильні плити родичів: вчителя Сімхи Ґінбурґа і його сина Авраама. Тепер ці два надгробки, як і колись, стоять поруч, пліч-о-пліч, – зазначив Василь Ільчишин. В результаті проведених робіт, окрім впорядкованої території єврейського кладовища, містечко Залізці тепер матиме ще одну туристичну локацію!”

До слова, фрагменти плит періодично приносять на територію давнього кладовища і самі мешканці селища. У повоєнні часи мацеви використовували як будматеріал навіть при зведенні приватних будинків. Тож теперішні жителі Залізців під час ремонту нерідко знаходять частинки надгробків.

За оцінкою археологів, єврейський цвинтар у Залізцях мав бути чималим, адже до початку Першої світової війни євреї становили третину населення містечка. На початку ХХ століття тут було дві синагоги (одну з них розібрали уже в 2000-х роках).