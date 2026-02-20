Міська влада Тернополя попереджає про можливе зупинення теплопостачання у місті та закликає уряд до дій

Тернопільська міська рада звернулась до Кабміну щодо критичної ситуації у теплопостачанні та заборгованості з тарифами

20 лютого 2026 року на позачерговому засіданні 55-ї сесії Тернопільської міської ради депутати підтримали звернення до Кабінету Міністрів України через критичну ситуацію у сфері теплопостачання в місті. Зокрема, вони звернули увагу на загрозу фінансового колапсу та зупинення діяльності комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго», яке надає послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання.

Міська рада вказала, що підприємство опинилося у фінансовій скруті через державну тарифну політику, яка передбачає мораторій на економічно обґрунтовані тарифи для населення. Станом на 1 жовтня 2025 року заборгованість з різниці в тарифах для підприємства становить 646,5 млн грн. У результаті комунальне підприємство накопичує кредиторську заборгованість і ризикує потрапити до банкрутства вже у травні 2026 року.

Тернопільська міська рада вимагає від Уряду України терміново передбачити кошти на відшкодування заборгованості та запровадити систему фінансових рішень, що дозволить уникнути банкрутства підприємств теплопостачання в Україні. Це звернення підкреслює важливість спільної відповідальності держави та місцевого самоврядування за енергетичну безпеку та соціальну стабільність.

Міський голова Сергій Надал закликав до негайної реакції уряду, наголошуючи на важливості захисту громадян і забезпечення належного теплопостачання в умовах воєнного стану.