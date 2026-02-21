На Тернопільщині пʼятеро дітей травмувались в нічній ДТП 

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з п’ятниці на суботу в с. Сущин Теребовлянської територіальної громади. Приблизно опівночі, водій автомобіля “Opel Vectra” під час подолання заокругленої ділянки сільської дороги допустив зіткнення із задньою частиною нерухомого автопоїзда у складі тягача “Volvo” та напівпричепа.

Внаслідок ДТП травмувались шестеро осіб, які перебували в легковому автомобілі: 19-річний водій та 5 неповнолітніх пасажирів (15-17 років).

Водія та трьох дівчат, з травмами різного ступеня тяжкості, госпіталізовано в лікувальні заклади.

А ось, дівчина та хлопець, які отримали травми легкого ступеня, відмовились від госпіталізації.