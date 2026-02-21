17:46 | 21.02.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині пʼятеро дітей травмувались в нічній ДТП 

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з п’ятниці на суботу в с. Сущин Теребовлянської територіальної громади. Приблизно опівночі, водій автомобіля “Opel Vectra” під час подолання заокругленої ділянки сільської дороги допустив зіткнення із задньою частиною нерухомого автопоїзда у складі тягача “Volvo” та напівпричепа. 

Внаслідок ДТП травмувались шестеро осіб, які перебували в легковому автомобілі: 19-річний водій та 5 неповнолітніх пасажирів (15-17 років). 

Водія та трьох дівчат, з травмами різного ступеня тяжкості, госпіталізовано в лікувальні заклади. 

А ось, дівчина та хлопець, які отримали травми легкого ступеня, відмовились від госпіталізації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *