З 2 березня 2026 року банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень вилучаються з обігу

З 02 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, випущені у 2003–2007 роках, перестануть бути засобами платежу і будуть вилучені з обігу. Це означає, що ці банкноти більше не можна буде використовувати для готівкових розрахунків. Всі торговельні мережі, банки та фінансові установи не прийматимуть їх при здійсненні операцій.

Обмін банкнот на монети та нові банкноти

Громадянам надається достатньо часу для обміну цих банкнот на обігові монети та банкноти інших номіналів. Обмін буде можливий без обмежень та без стягнення плати в банках протягом наступних років:

Усі банки України : до 26 лютого 2027 року.

Уповноважені банки (АТ “Ощадбанк”, АТ КБ “ПриватБанк”, АТ “Райффайзен Банк”, АТ “ПУМБ”): до 28 лютого 2029 року.

Національний банк України: безстроково.

Чому це потрібно?

Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень більше не відповідають вимогам сучасного обігу, оскільки мають короткий термін придатності (в середньому 2,5 роки). Більше того, вони значно зношені через тривалий період використання. В Україні ці банкноти почали поступово вилучати ще з 2020 року:

з 01 жовтня 2020 року — банкноти номіналами 1 та 2 гривні;

з 01 січня 2023 року — банкноти номіналами 5 та 10 гривень.

Тим часом, монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень успішно працюють в обігу вже кілька років і показали свою ефективність. Зокрема, монети 1 і 2 гривні введені в обіг з 2018 року, 5 гривень — з 2019 року, а 10 гривень — з 2020 року.

Переваги переходу на монети

Перехід на монети має кілька переваг:

Зниження витрат : Зменшуються витрати держави та учасників готівкового обігу на обробку, транспортування, зберігання та обіг зношених банкнот.

Підвищення якості готівки : Вилучення зношених банкнот дозволить підвищити якість грошей в обігу, оскільки монети мають значно довший термін служби — близько 20-25 років.

Зручність для населення та бізнесу: Монети легше зберігати і обробляти, що покращує процес готівкових розрахунків для населення та підприємств.

Цей крок сприятиме поліпшенню ефективності готівкового обігу в країні, а також допоможе зменшити навантаження на банківську систему та знизити витрати, пов’язані з обробкою та зберіганням зношених банкнот.