У Тернополі пʼяний на Mercedes врізався в авто. Загинули два рятувальники

У Тернополі внаслідок ДТП загинули двоє співробітників ДСНС: поліцейські встановлюють обставини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у неділю, 22 лютого, близько 3-ї години у Тернополі на вулиці Об’їзній.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.

У результаті аварії на місці події загинули двоє чоловіків віком 35 та 47 років, які перебували в автомобілі Renault Kangoo. Загиблі – співробітники Головного управління ДСНС у Тернопільській області.