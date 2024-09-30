16 вересня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав великий указ про нагородження військовослужбовців Сил оборони України, які беруть участь у Курській операції.

Одне з імен у списку нагороджених — майор Ярослав Крикливий. Офіцера нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Нині він — командир 501 окремого батальйону морської піхоти. АрміяInform розповідає більше про військовослужбовця.

У 2020 році Ярослав Крикливий був у званні лейтенанта. Під час одного з навчань у Чорному морі офіцер був командиром взводу морської піхоти у лавах 88 окремого батальйону МП.

У 2021 році офіцер уже очолив роту і разом з підрозділом брав участь у міжнародних навчаннях Agile Spirit.

2022 рік. Повномасштабне вторгнення. Ярослав Крикливий виконував завдання на острові Зміїний. Батальйон перебував на острові ротаційно: місяць там, місяць удома на перепідготовці. З іронією каже, що зустрів велику війну «на тропічному острові».

Комбат пригадує, що зранку 24 лютого 2022 року з бойового поста спостереження доповіли про військовий корабель на горизонті. То був ракетний крейсер «москва». За ним йшло ще кілька ворожих суден.

Спершу Зміїний обстрілював крейсер «москва», після цього ворог використав інші кораблі й авіацію.

Ярослав Крикливий став одним із тих, кого російські військові взяли в полон на Зміїному. Спочатку повезли в тимчасово окупований Крим, потім обіцяли вивезти на материкову Україну, але привезли на територію, де був мороз і багато снігу. Точної локації Ярослав не знає, лиш пам’ятає, що із Севастополя летіли близько 12 годин. Тримали полонених у таборі, їх постійно допитувала Федеральна служба безпеки РФ, ставлення охоронців було нелюдським, згадує командир батальйону:

— Охоронці дозволяли собі робити просто те, що хотіли. Там щурині перегони були. Хочеш піти, грубо кажучи, за цигаркою — тебе випускають із камери. Вони дають тобі час, ти починаєш тікати, потім вони відпускають собаку. Не встиг — «він покусає тебе, нічого страшного», — пригадує військовий.

У 2023 році офіцер Крикливий очолив 501 окремий батальйон морської піхоти. Зокрема, військових залучають і до операції Сил оборони України на території Курської області.

Працюють результативно. Так, 23 вересня Командування ВМС поширило відео, як військовослужбовці 501 батальйону беруть ворога в полон на Курщині.

І саме свого вже другого «Богдана», цю високу державну нагороду, офіцер отримав за бойові дії у Курській області. Віримо, що це не остання нагорода за якісну службу Українському народові.