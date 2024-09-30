У Тернополі міськрада виставила на аукціон за 60 грн. цапа-поні, який знаходиться у ставку

Власником тварини поки є КП “Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя”.

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради від імені якого діє КП “Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя” виставив на аукціон цапа. Стартова ціна за “лот” 60 гривень. Інформація про продаж тварини з’явилася на сайті zakupivli.pro.

Продають цапа на підставі рішення Тернопільської міської ради “Про надання дозволу на відчуження майна (тварин) ” від 13.09.2024 №8/42/18.

У оголошенні є фото тварини, дозвіл на розміщення оголошення та договір з покупцем у разі успішного продажу цапа, якого в договорі вказали як “поні”.

На оприлюдненому фото красується безрогий цап білого кольору. Зазначається, що йому 4 роки і він має інвентарний номер 1122041 та продається у кількості “1 штука”.

Також автори оголошення розмістили геолокацію з місцем перебування лота. Вона показує, що тварина знаходиться в Тернопольському ставі.