Програма “Національний кешбек” на Тернопільщині набирає обертів: доєдналося ще 5 місцевих виробників

На сьогодні в рамках програми “Національний кешбек” доступні вже 2,6 тисячі товарів від 45 місцевих виробників Тернопільщини. Ця ініціатива спрямована на підтримку українських підприємств, а також стимулювання місцевих споживачів обирати продукцію вітчизняного виробництва.

Нагадаємо, “Національний кешбек” — це програма, ініційована Президентом України, яку реалізовує Міністерство економіки. Завдяки їй українці отримуватимуть 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва. Максимально за місяць можна отримати 3 тисячі гривень кешбеку. Накопичені кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.