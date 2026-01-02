Тернопільські герої: двоє земляків удостоєні Зеленським державних нагород за внесок у перемогу

Орденом “За заслуги” ІІІ ступеня нагороджено Володимира Симанишина – ветерана ЗСУ. Він захищав Україну на Бахмутському та Луганському напрямках. У липні 2023 року зазнав поранення двох рук, через що довелося ампутувати кисті. . Під час реабілітації спробував себе під час сеансів арт терапії як художник, хоча до поранення ніколи не малював. Ці заняття його захопили і він почав займатися живописом. Разом з тим, чоловік став взірцем стійкості перед складними життєвими обставинами для інших воїнів ЗСУ, які отримали важкі поранення. Як результат популяризації нескореності наших героів – персональні виставки Володимира «Життя з вірою у Перемогу» у різних містах України, Варшаві та Празі.