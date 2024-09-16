Військовослужбовець з Тернопільщини Вадим Соловей отримав відзнаку “Золотий хрест”

Житель села Новостав, що на Шумщині, старший солдат, старший механік Вадим Соловей отримав нагороду з нагоди професійного свята Дня танкових військ Збройних Сил України, а також був відзначений грамотою за сумлінне виконання бойових завдань, вірність військовій Присязі, особисту мужність та самовіддані дії, виявлені при захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагрудний знак “Золотий хрест” — одна з відзнак Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine. ЇЇ вручають особам рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою, повідомляє Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

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