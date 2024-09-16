У Збаражі поліцейські під час комендантської години виявили нетверезого водія

У суботу, 14 вересня, близько 3:30 співробітники патрульної поліції відділення поліції №4 м. Збараж намагалися зупинити для перевірки автомобіль ZAZ Sens. Проте водій проігнорував вимогу поліцейських зупинитися, натомість пришвидшився і почав втікати. Правоохоронці ввімкнули спецсигнали і почали наздоганяти правопорушника. Невдовзі інспектори заблокували та зупинили автомобіль на виїзді зі Збаража.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили, що він перебуває напідпитку. Чоловік погодився пройти огляд для визначення ступеня сп’яніння на місці зупинки. Драгер показав 1,27 проміле алкоголю.

Щоб уникнути адміністративного покарання за керування транспортом у стані сп’яніння, фігурант запропонував поліцейським 5 тисяч гривень неправомірної вигоди. Факт корупційного діяння задокументувала слідчо-оперативна група.

За фактом пропозиції неправомірної вигоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі.

На водія поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння). Також йому буде винесено постанову за ст. 122-2 КУпАП (невиконання вимоги про зупинку).