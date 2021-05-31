Генеральний директор «Ватра» Василь Щиренко: «Поєднання молоді й досвіду дозволяє нам отримувати серйозні здобутки у створенні високоефективної світлодіодної техніки»

Одним із провідних у Тернопільській області промислових підприємств є корпорація «Ватра», яка займається розробленням та виготовленням освітлювальних приладів. Заснована в далекому 1957 році, незважаючи на конкуренцію і масовий недобір робочих рук, вона працює та виробляє свою продукцію під умілим керівництвом генерального директора Василя Щиренка. У нього ми й поцікавилися розвитком підприємства, фінансуванням та планами на майбутнє.

«Лише в 2020 році ми перерахували понад 40 млн. грн. податкових зобов’язань, із них 20 млн. грн. – у місцевий бюджет»

Робочий шлях до крісла першої особи у Василя Васильовича розпочався на «Ватрі» ще у 1965 році, коли влаштувався сюди учнем слюсаря-складальника. За час його керівництва підприємству вдалося зберегти і частково оновити матеріально-технічну базу, раз у 3-4 роки здійснюється оновлення номенклатури виробів. Нині 95% продукції «Ватри» – це вироби, джерелом світла в яких є економні світлодіоди. Ще не так давно про це не могло бути й мови. А сьогодні завод «Ватра» з честю згадують у різних країнах світу та запрошують до співпраці.

– Василю Васильовичу, будь ласка, кілька слів про Ваше підприємство.

– Перш за все хочу сказати, що на корпорації «Ватра» на даний час працюють понад 600 працівників. У складі нашого підприємства є декілька виробництв, які визначають наші можливості, а саме: ливарне, складальне, штампувально-зварювальне, виробництво пластмас і покриттів. Тобто у нас присутній широкий спектр технологічних операцій. Тому нам досить комфортно переходити від одного виду продукції до іншого. Завдяки злагодженій праці нашого колективу ми лише в 2020 році перерахували понад 40 млн. грн. податкових зобов’язань, із них 20 млн. грн. – у місцевий бюджет.

– Чи достатньо даних замовлень?

– На жаль, ні. Напевне, це стосується не лише нашого підприємства. Гостро стоїть питання портфеля замовлень. Викликано це серйозною конкуренцією, особливо з боку зарубіжних фірм. Наші конкуренти не лише в Україні, це фірми Китаю, Західної Європи, США. До цього добавилась і пандемія, яка зменшила покупну спроможність наших потенційних споживачів, з одного боку, з іншого – наші можливості. Зросли терміни доставки матеріалів та комплектуючих, в окремих випадках фірми-виробники товарів для наших виробів просто зупинили виробництво. Вважаю, що ми ці важкі місяці боротьби з коронавірусом особливих втрат не понесли. Кількість робочих місць майже не змінилася. Незважаючи на коронавірус, ми не опускаємо рук, шукаємо замовлення, крутимося, одним словом, адже всім людям потрібно платити заробітні плати, утримувати їх, аби підприємство працювало.

«Окрім військової продукції, в цьому році ми завершуємо сертифікацію продукції для цивільних летовищ»

– Минулого року ми говорили з Вами про те, що корпорація «Ватра» працює над освітленням летовищ. Чи актуальне це питання сьогодні?

– Це один з найголовніших пріоритетних напрямків нашої діяльності. Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, освітлюємо злітно-посадкові смуги військових летовищ. Ця робота є дуже відповідальною, адже виробництво даної продукції вимагає дотримання відповідних стандартів та витримати серйозні перевірки. Ми розширюємо номенклатуру виробів, які будемо постачати для військових. Такі замовлення говорять про нашу серйозну інженерну базу.

– Незважаючи на брак замовлень, на підприємстві працюють багато людей. Чи є серед них молоді?

– На підприємстві, на жаль, основу складають люди старшого віку, в т.ч. і пенсійного. Відчувається брак працівників, особливо робітничих професій. Разом з тим поєднання досвіду і молоді, як це є у випадку з інженерним центром, дозволяє нам отримувати певні здобутки. Керівник цього підрозділу Ярослав Вовк зумів створити боєздатний колектив, якому під силу виконання надскладних завдань. Люди віддаються роботі сповна і ми маємо відчутні результати в зоні створення високоефективної світлодіодної техніки. Серед них ветерани підприємства С.Пилипчик, І.Сидько, І.Василинчук, Т.Габ’єва, Н.Борисюк і перспективна молодь – Ю.Мединський, Ю.Юнко, А.Криса та багато інших. Звичайно, і в інших підрозділах нашого колективу працює багато талановитих, відданих своїй справі і своєму підприємству спеціалістів. Поважаю працю кожного з них.

– Яку перспективу розвитку корпорації бачите Ви як директор?

– Є кілька ключових моментів, на що слід звернути увагу. Найперше – створення такого продукту, якого вимагає ринок. Окрім військової продукції, в цьому році ми завершуємо сертифікацію продукції для цивільних летовищ. Ми знаходимося на стадії підписання договору з одним із таких аеропортів. Надіємося, що в цьому році нам вдасться підписати не один такий контракт.

– Чи працюєте із закордонними фірмами?

– Свого часу 70-75% нашої продукції поставляли в Російську Федерацію та Білорусь. Це були вироби (в більшості), які працювали в умовах вибуху, тобто виробляли світло в приміщеннях із вибухонебезпечним середовищем. Із зрозумілих причин бізнес із РФ практично зупинився, і ми займаємось активним пошуком нових ринків у Західній Європі та Азії. Однак стандарти, за якими виробляються і реалізуються наші вироби в межах колишнього СНД, кардинально відрізняються від європейських. Тому ми зараз займаємось переробкою їхніх конструкціїй та пересертифікацією. Повірте, це затяжний у часі, важкий у фінансовому відношенні процес. З нашими польськими колегами ми знайшли спільні рішення в цих питаннях, тому думаю, що у найближчому часі розпочнемо постачати наші продукти на Захід.

– Програма «Велике будівництво» щодня звітує про виконані дорожні роботи. А чи має «Ватра» відношення до вуличного освітлення?

– У свій час ми були зорієнтовані на інше виробництво. Продукція НВО «Ватра» була поділена на певні зони. До прикладу, «Шредер», який знаходиться поруч, був зорієнтований саме на вуличне освітлення. Завод, що знаходився у Броварах, виробляв вуличне та адміністративне освітлення. А в нас було промислове освітлення, житлові приміщення та зони вибуху. На даний час номенклатура виробництва формується згідно з запитами. Ми виробляємо досить хороше вуличне освітлення, у цьому році значно розширили номенклатуру. На даний час наше світло більш поширене у східних регіонах (промислові підприємства), але це немає значення.

Також хотів би зачепити тему освітлення рухомого складу, яке для нас також є нове. Створення конструкцій з використанням світлодіодів для їхньої роботи в умовах постійної тряски, нестабільних кліматичних умов, вимог до абсолютної надійності виробів тощо вимагає не менше відповідних інженерних знань, а також наявності серйозної випробувальної бази. Все це у нас є, і я надіюся в ІІІ кварталі цього року пройде сертифікація цих виробів і їх серійна поставка підприємствам Укрзалізниці.

– Яка ситуація на ринку?

– Вкрай складна. Як би не говорили про боротьбу з корупцією, але через митні кордони завозиться дуже багато продукту, який є незаконним. Особливо це стосується Китайських виробників. У них нижча ціна, тому попит на їхню продукцію є, але багато хто не звертає уваги на безпечність даного виробу. Купуючи китайський світильник, ви не звертаєте уваги на його якість. Ми виготовляємо продукт, за який нам не соромно.

– Які плани на майбутнє?

– Розширюємо спектр послуг. Працюємо над портфелем замовлень, а також над розширенням технологічних можливостей. Це питання складне, адже вимагає багато коштів. Підприємство подолало багато труднощів і негативних моментів. Але ми будемо боротися за функціонування корпорації та її розвиток.

Хочеться, аби приходили молоді люди. Щоби вони мали бажання вчитися, розвиватися. Я розумію, що працювати біля станка – це не в офісі сидіти, але ми разом повинні піднімати економіку нашої країни, а не втікати з неї при першій можливості.

Хочу, аби наше підприємство освітило Тернопільський аеропорт. Ми це зробимо якісно і в кілька разів дешевше, ніж хто-небудь.

На завершення Василь Васильович розповідає, що у нього один запис у трудовій книжці і його покликання по житті – це «Ватра». Тут він ріс та технічно зростав. Найбільше, чого хоче, щоби влада звернула увагу на підприємство, яке стоїть на рідній землі і виробляє не гіршу продукцію, ніж за кордоном. Якщо раніше місцева та обласна влади вимагали від корпорації показників та замовлень, то зараз підприємство живе «саме по собі». Це не добре, і не погано, але хотілось би, щоб керівництво області знало, чим живе підприємство.



