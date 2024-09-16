Зимние шины Barum Polaris 6: немецкое качество по доступной цене

В этом обзоре мы рассмотрим новую модель зимних шин Barum Polaris 6, но прежде познакомимся с историей и особенностями бренда.

Производитель покрышек Barum, основанный в 1945 году в Чехии, является одним из самых узнаваемых в мире автомобильных шин. Первоначально Барум возник как результат слияния трех известных компаний: Bata, Rubena и Mitas. Это объединение дало бренду крепкий старт, что позволило ему быстро завоевать популярность в Европе.

Одним из ключевых моментов в истории Barum стало его сотрудничество с немецким гигантом Continental, начавшееся в 1992 году. Это партнерство предоставило возможность производителю получить доступ к передовым технологиям и инновациям, характерным для продукции Continental. Сегодня покрышки чешского бренда сочетают в себе качество немецкой инженерии и доступность, что делает их привлекательными для широкого круга автолюбителей. Благодаря поддержке Continental, Barum смог значительно улучшить качество своей продукции, сохраняя при этом конкурентоспособные цены.

Подробнее о модели зимней резины Барум Полярис 6

Новейшая модель шин Barum Polaris 6 является ярким примером того, как современные технологии могут улучшить качество и производительность автомобильных колес. Полярис 6, выпущенная в 2024 году, практически идентична знаменитой Continental WinterContact TS860, которая в свое время завоевала признание благодаря своим выдающимся характеристикам. Данная покрышка наследует от этой модели не только успешный дизайн, но и технологические решения, проверенные временем.

Основное внимание в разработке Барум Полярис 6 было уделено рисунку протектора. Он точно такой же, как у модели Continental, что обеспечивает высокую эффективность и надежность при эксплуатации в зимних условиях. Отличительной особенностью новой модели стала измененная резиновая смесь, которая улучшает сцепление на скользких дорогах и повышает износостойкость.

Преимущества покрышек Barum Polaris 6

В новой модели Barum Polaris 6 были внесены значительные улучшения, которые делают ее еще более привлекательной для водителей. Эти обновления направлены на повышение долговечности и комфорта эксплуатации.

Улучшения Barum Polaris 6 по сравнению с Polaris 5:

Пробег : +8%.

: +8%. Сопротивление качению : +4%.

: +4%. Уровень шума : -3%.

: -3%. Сцепление на снегу : +2%.

: +2%. Торможение на снегу: +1%.

Одним из главных преимуществ Barum Polaris 6 является ее высокая производительность на заснеженных дорогах. Модель оснащена современным V-образным дизайном протектора, который значительно улучшает сцепление на снегу. Особая технология Snaqua pocket, включающая специальные полости в канавках между плечевыми блоками, позволяет шине обеспечивать исключительный контроль и стабильность даже в самых сложных зимних условиях.

Еще одной важной характеристикой Barum Polaris 6 является низкое сопротивление качению, что достигается благодаря использованию специальной резиновой смеси. Эта особенность не только способствует плавному ходу автомобиля и снижению расхода топлива, но и делает покрышку идеально подходящей для электромобилей. Наличие символа EV на боковине шины подтверждает ее совместимость с электромобилями, а также с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания и гибридными двигателями. Полярис 6 также обеспечивает больший пробег благодаря инновационному компаунду и оптимизированному рисунку протектора с тщательно спроектированным канавкам, что гарантирует долговечность и экономичность.

Маркировка ЕС Барум Полярис 6:

Топливная экономичность : B/C/D (в зависимости от размера).

: B/C/D (в зависимости от размера). Сцепление на мокром покрытии : C.

: C. Шумность: B.

Доступные размеры Barum Polaris 6:

Ширина : 155 – 255 мм.

: 155 – 255 мм. Высота : 70% – 35%.

: 70% – 35%. Диаметр : 14 – 20 дюймов.

: 14 – 20 дюймов. Индексы скорости: T, H, V, W.

Barum Polaris 6 – это идеальный выбор для тех, кто ищет надежные зимние шины с передовыми характеристиками по доступной цене. Благодаря высокому уровню сцепления на снегу, низкому сопротивлению качению и долгому сроку службы, эта модель выделяется на фоне конкурентов. Резина совместима с электромобилями, что делает ее универсальным решением для самых разных транспортных средств.

Где выгодно купить шины Барум Полярис 6 в Украине?

Если вы хотите приобрести покрышки, которые гарантируют безопасность и комфорт в любых зимних условиях, обратите внимание на Barum Polaris 6. В Украине шины этого бренда официально импортируются компанией «Аскания Авто», которая является частью крупнейшего объединения компаний «Аскания групп». Купить резину Барум Полярис 6 вы можете в интернет-магазине «Аскания Шина». Этот магазин предлагает широкий ассортимент автошин с лучшим соотношением цены и качества, а также удобные условия доставки.

Заказывая покрышки в «Ascania Shina», вы получаете продукцию напрямую от импортера, без посредников, что гарантирует выгодную цену и качество. Кроме того, магазин предлагает гибкие условия покупки, включая рассрочку, гарантию и возможность возврата товара. Не откладывайте замену резины, чтобы обеспечить безопасность и комфорт своих поездок этой зимой.