Новини Тернополя 

0,34 проміле: у Тернополі зупинили нетверезого самокатника

У Тернополі патрульні виявили водія електросамоката з ознаками алкогольного сп’яніння під час комендантської години. Інцидент стався на проспекті Злуки.

Під час перевірки 20-річний чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу «Драгер». Результат показав 0,34 проміле алкоголю в крові.

На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

У патрульній поліції нагадують, що електросамокат є транспортним засобом, і його водії також несуть відповідальність за порушення ПДР.

