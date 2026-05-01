Кір атакує: у громаді на Тернопільщині — надзвичайна ситуація

У селі Стінка Золотопотіцької громади на Тернопільщині зафіксували спалах кору. Станом на 27 квітня інфекцію виявили у трьох дітей віком 10 місяців, 2 та 3 роки. Про це повідомив Бучацький відділ Чортківського міськрайонного центру контролю та профілактики хвороб.

У зв’язку з поширенням захворювання 30 квітня відбулося засідання комісії з питань ТЕБ та НС. У громаді оголосили надзвичайну ситуацію та затвердили план протиепідемічних заходів.

Медики вже розпочали подвірні обходи у селі для виявлення контактних осіб і проведення роз’яснювальної роботи. Також у селах Стінка та Космирин обмежили проведення масових заходів.

Фахівці наголошують: єдиним ефективним способом захисту від кору та його ускладнень є вакцинація. Ситуація перебуває під контролем епідеміологів і місцевої влади.

КІР: СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ І ШВИДКИЙ

Кір – надзвичайно заразний і дуже швидко передається від хворої людини до здорової під час кашлю, чхання (повітряно-крапельним шляхом). Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Дев’ять із десяти нещеплених людей або тих, хто не хворів на кір, можуть занедужати після контакту із хворим.

Від кору захищає лише специфічний імунітет, який формується завдяки вакцинації.

КІР СПРИЧИНЯЄ СЕРЙОЗНІ УСКЛАДНЕННЯ

Захворювання може призвести до пневмонії, інфекції органу слуху (середнього отиту), запалення мозку (енцефаліту), а також до інвалідності та смерті.

ЛІКІВ ВІД КОРУ НЕ ІСНУЄ

Специфічного лікування від кору немає. Лікують лише від симптомів, та в разі виникнення бактеріальних інфекцій призначають антибіотики. Інколи може знадобитися перебування в реанімаційному відділенні. Проте захворюванню можна запобігти.

ЄДИНИЙ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРУ – ВАКЦИНАЦІЯ

На сьогодні існує високий ризик захворювання на кір не тільки серед дітей, які не отримали щеплення. Підлітки та дорослі, які раніше не хворіли і не робили щеплення, також залишаються вразливими до захворювання. У дорослих кір зазвичай має набагато тяжкий перебіг.

Щеплення проти кору проводиться уже понад 50 років, за ці роки вакцинація зарекомендувала себе як безпечний та ефективний спосіб профілактики. Щеплення 2 дозами вакцини захищають від кору.