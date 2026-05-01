У Тернополі суд у справі Марчука попередив: неявка Апостола може вважатися зловживанням

У Тернопільському міськрайонному суді 30 квітня відбулося засідання в справі за позовом художника Івана Марчука. Він просить визнати недійсним ліцензійний договір, який, за словами його адвокатки Наталії Калініченко, позбавляє його прав на власні твори. Договір підписаний із сином екснардепа Михайла Апостола Ігорем Апостолом. Він на засідання не прийшов, повідомляє Суспільне.

На сьогоднішньому засіданні була присутня представниця Івана Марчука адвокатка Наталія Калініченко. У режимі відеоконференції до слухання долучилася Тамара Стрипко, яка є помічницею художника й відповідачкою в цій справі, її представниця Олена Курганська, а також відповідач Сергій Павленко. Ігор Апостол, який є підписантом договору та відповідачем, а також його представник на засідання не з’явилися.

Сьогодні до справи долучили деякі документи, зокрема оригінал ліцензійного договору, підписаного 21 травня 2020 року. Також мали б провести почеркознавчу експертизу і встановити, чи справжнім є підпис Ігоря Апостола у цьому договорі. Він намагався оскаржити клопотання про експертизу, однак апеляційну скаргу не задовольнили. За словами судді Тараса Якімця, Ігоря Апостола зобов’язали з’явитися на засідання, щоб суд у процесуальному порядку відібрав у нього вільні зразки почерку та підпису.

“Апостол на судове засідання не з’явився і від його представника надійшло клопотання адвокатки про перенесення розгляду справи”, — розповів суддя.

Адвокатка Марчука Наталія Калініченко сказала, що це друге засідання, на яке не приходять відповідач і його представник, тому вважає, що справу можна розглядати без них:

“Представник не повідомив причину неявки клієнта. Вважаємо, що очікувати та призначати ще засідання, відкладати немає потреби. Повинна бути реалізована ухвала суду з метою не затягувати справу і щоб питання було вирішено. Я вважаю, що на сьогодні в суду є достатньо підстав щодо направлення конкретних матеріалів на експертизу і продовжити розгляд справи, поки буде проведена така експертиза”.

Помічниця художника і відповідачка в цій справі Тамара Стрипко також просила в суду якнайшвидше провести експертизу.

“Ми просимо врахувати, що цей рік ювілейний, за декілька тижнів буде 90 років маестрові, судовий процес тягнеться майже рік, резонанс у справі та щодо ювілею дуже великий, тому просимо без зволікань направити на експертизу”, — сказала помічниця художника.

Суддя Тарас Якімець оголосив перерву в засіданні і призначив розгляд справи на 6 травня. Також сказав, що якщо Ігор Апостол втретє не з’явиться до суду, це вважатимуть зловживанням процесуальними правами.

Судовий процес щодо визнання недійсним ліцензійного договору триває у Тернопільському міськрайонному суді з липня 2025 року. Як розповіла Калініченко, вирішити в досудовому порядку справу не вдалося.

“Марчук Іван Степанович захищає свої порушені права, яких його позбавили, і вимушений звертатися до суду з позовом визнати недійсним договір, за яким передбачено, що в нього відібрали права. Такі права перейшли відповідачам у справі за низькою оплатою — 10 тисяч гривень на 100 років. Фактично ліцензія, але яка позбавляє його можливості на весь строк охорони прав використовувати належні йому права”, — пояснила адвокатка.

За словами Калініченко, підписаний художником документ – це ліцензійний договір про права інтелектуальної власності Марчука на зображення його картин, не на оригінали:

“Але в договові йдеться, що Марчук зобов’язаний надавати їм доступ до оригіналів. Він навіть сам не до всіх має, а їм зобов’язаний. Чому він повинен виконувати умови того договору, який він взагалі не мав наміру підписувати? І плюс забрали права за цим договором, вони перейшли до набувачів на всі твори, створені ним, станом на дату укладення того договору. Фактично, щоб провести виставку, потрібно використати зображення його картин — для реклами, інформаційної брошури. А він не може цього зробити.

Навіть монета Нацбанку — це потрібно було запитувати дозволу у ліцензіатів. Вони вказані як ліцензіати, але по суті, якщо договір укладений на 100 років, то строк охорони авторського права всього 70 років після смерті автора. То за 100 років тільки вони мають право використовувати, надавати дозвіл на використання, то це стороною позивача трактується як те, що вони перейняли ці всі права, набули їх. Формально уклали договір не передачі прав, що вони відчужили, а [отримали] ліцензію — тільки вони можуть використовувати [твори]”.

За словами Наталії Калініченко, сам Марчук із Ігорем Апостолом навіть не знайомий і ніколи його не бачив.

“Але він фігурує стороною, там є його підпис у графі. Після подачі позову ставили питання призначення судово-психіатричної експертизи Івану Марчуку. І таке питання ставив у своєму клопотанні Ігор Апостол, який прислав це клопотання зі своїм живим підписом. Бо ми його підпису в принципі не могли ніде побачити, оскільки відзивів не подавалося, документів інших теж”, — зауважила Калініченко.