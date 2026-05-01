На Тернопільщині судитимуть двох осіб за вплив на посадовців ТЦК та СП

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Тернопільщини, які за грошову винагороду обіцяли вплинути на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, спільники розробили схему отримання неправомірної вигоди від громадян, які підлягають мобілізації. Чоловіки запевнили «клієнтку», що мають зв’язки серед посадовців Тернопільського РТЦК та СП, і можуть сприяти у видаленні інформації про особу з бази розшуку в системі «Оберіг».

Під час зустрічі в місцевому ресторані один із підозрюваних пообіцяв жінці допомогти зняти з розшуку її знайомого. Свою послугу він оцінив у 3 075 доларів США. Гроші замовниця мала передати через його спільника. Правоохоронці затримали обох фігурантів у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час отримання коштів.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в області.