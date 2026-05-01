У Чорткові планують створити шкільний сад у ліцеї №5

У Чортківському ліцеї №5 реалізовуватимуть екологічний проєкт «Шкільному саду – бути!», спрямований на розширення зеленої зони навчального закладу та підвищення екологічної обізнаності учнів, повідомляють в Чортківській міській раді.

Питання впровадження ініціативи обговорили під час робочої зустрічі за участі педагогів, представників учнівського самоврядування та директора ЕГО «Зелений Світ» Олександра Степаненка.

Проєкт передбачає не лише озеленення території ліцею, а й проведення інформаційних заходів, присвячених темі адаптації до змін клімату. Його подано для участі у Марафоні кліматичної адаптації — загальноукраїнській громадській ініціативі, що спрямована на підвищення обізнаності щодо кліматичних викликів та шляхів реагування на них.

Реалізація проєкту відбуватиметься у партнерстві кількох організацій та установ, серед яких Клуб медіапросвіти Docudays UA «Кіноклуб на вулиці Зеленій», ЕГО «Зелений Світ», КП «Парковий культурно-спортивний комплекс», Чортківський ліцей №5 та Чортківська міська рада.

Ініціатори наголошують, що створення шкільного саду має стати прикладом поєднання освіти, екологічного виховання та практичних дій з адаптації до змін клімату.