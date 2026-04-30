У Тернополі відклали слухання у резонансній справі Івана Марчука

У четвер, 30 квітня, у Тернопільський міськрайонний суд мало відбутися чергове судове засідання у резонансній справі щодо авторських прав українського художника Іван Марчук.

Втім, слухання не відбулося.

За наявною інформацією, засідання перенесли на 6 травня о 09:00. Однією з причин стало те, що один із фігурантів справи не з’явився до суду.

Про що справа

Йдеться про судовий спір, у якому 89-річний художник намагається визнати недійсним ліцензійний договір, укладений у 2020 році. За словами Марчука, документ був підписаний під впливом обману і фактично передбачає передачу прав на тисячі його творів на тривалий строк за символічну суму.

У межах провадження суд уже призначив почеркознавчу експертизу для перевірки автентичності підписів на договорі. Апеляційна інстанція залишила це рішення без змін.

Позиції сторін

Іван Марчук заявляє про шахрайську схему та спробу незаконного заволодіння його творчим доробком.

Михайло Апостол відкидає звинувачення та називає їх безпідставними.

Наступне засідання має відбутися 6 травня о 09:00 у Тернополі. Очікується, що суд продовжить розгляд справи по суті.