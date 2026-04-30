У Тернополі відклали слухання у резонансній справі Івана Марчука

У четвер, 30 квітня, у Тернопільський міськрайонний суд мало відбутися чергове судове засідання у резонансній справі щодо авторських прав українського художника Іван Марчук.

Втім, слухання не відбулося.

За наявною інформацією, засідання перенесли на 6 травня о 09:00. Однією з причин стало те, що один із фігурантів справи  не з’явився до суду.

Про що справа

Йдеться про судовий спір, у якому 89-річний художник намагається визнати недійсним ліцензійний договір, укладений у 2020 році. За словами Марчука, документ був підписаний під впливом обману і фактично передбачає передачу прав на тисячі його творів на тривалий строк за символічну суму.

У межах провадження суд уже призначив почеркознавчу експертизу для перевірки автентичності підписів на договорі. Апеляційна інстанція залишила це рішення без змін.

Позиції сторін

  • Іван Марчук заявляє про шахрайську схему та спробу незаконного заволодіння його творчим доробком.

  • Михайло Апостол відкидає звинувачення та називає їх безпідставними.

Наступне засідання має відбутися 6 травня о 09:00 у Тернополі. Очікується, що суд продовжить розгляд справи по суті.

