На Тернопільщині за добу ліквідували кілька пожеж у селах

30 квітня рятувальники Тернопільщини ліквідовували кілька пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях у Тернопільському та Кременецькому районах.

Зокрема, у селі Криве Козівської громади виникла пожежа в житловому будинку на площі близько 20 квадратних метрів. Вогонь знищив підлогове покриття, меблі та речі домашнього вжитку, а також пошкодив облицювання стін. Під час гасіння надзвичайники врятували саму будівлю. На місці працювала ланка газодимозахисної служби.

Ще дві пожежі сталися на відкритих територіях. У селі Кип’ячка Великогаївської громади горіли очерет і суха трава на площі 0,05 гектара. У селі Шкроботівка Великодедеркальської громади вогонь охопив близько 1 гектара території.

Рятувальники застерігають, що займання сухої рослинності поширюється дуже швидко та становить загрозу для людей, будівель і довкілля. Громадян закликають не спалювати суху траву та сміття, а в разі пожежі негайно телефонувати за номером 101.

Причини виникнення пожеж та розміри збитків наразі встановлюються.