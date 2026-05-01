08:57 | 1.05.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На переїзді під Львовом сталася смертельна аварія з поїздом

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

На Львівщині сталася смертельна ДТП на залізничному переїзді. Водій автокрана виїхав на колії, попри заборонні сигнали, та зіткнувся з поїздом.

Унаслідок аварії загинув машиніст — ветеран, який повернувся з фронту і знову працював на залізниці. Його помічник отримав тяжкі травми та перебуває в лікарні. Також госпіталізували водія автокрана. Пасажири поїзда не постраждали.

В «Укрзалізниці» наголошують: ігнорування правил на переїздах призводить до трагедій і закликають водіїв бути максимально уважними.

 
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *