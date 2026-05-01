На переїзді під Львовом сталася смертельна аварія з поїздом

На Львівщині сталася смертельна ДТП на залізничному переїзді. Водій автокрана виїхав на колії, попри заборонні сигнали, та зіткнувся з поїздом.

Унаслідок аварії загинув машиніст — ветеран, який повернувся з фронту і знову працював на залізниці. Його помічник отримав тяжкі травми та перебуває в лікарні. Також госпіталізували водія автокрана. Пасажири поїзда не постраждали.

В «Укрзалізниці» наголошують: ігнорування правил на переїздах призводить до трагедій і закликають водіїв бути максимально уважними.