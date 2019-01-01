12 найкращих новорічних та різдвяних мультфільмів

Пропонуємо вам побалувати своїх дітей, а загалом і себе, переглядом кращих зимових мультфільмів:

1. Крижане Серце

Юна принцеса Ельза із дитинства володіє здібністю керувати холодом. Вона з легкістю створює кригу та сніг. Але такі здібності бувають небезпечними і вона накликає на своє царство нестерпну, вічну зиму. І лише її сестра, намагаючись повернути сестру, котра втекла із королівства, відправляється у небезпечну подорож.

2. Полярний експрес

Хлопчик, що не вірив у Санта-Клауса отримав можливість відправитись на чарівному поїзді просто до нього в гості. У поїзді його чекають запаморочливі пригоди та нові, але вірні, друзі.

3. Вартові легенд

Команда Вартових Легенд, що складається із Санта-Клауса, Великоднього Кролика, Зубної Феї та Пісчаної Людини об’єднується із Джеком Холодом, аби протистояти підлому та могутньому Бабаєві, котрий хоче викрасти мрії дітей по всьому світу.

4. Зима в Простоквашино

Хіба є краще місце для зустрічі Нового року, ніж Простоквашино? Цього разу абсолютно всі герої мультфільму згодні з цим твердженням.

5. Різдвяна історія

Ебенезер Скрудж неймовірно багатий і такий же неймовірно скупий. Щоб змусити його переглянути ставлення до життя, потрібно, щонайменше, диво.

“Різдвяна історія” – це абсолютно незвичайний мультфільм, адже в ньому актори не лише озвучують намальованих персонажів, а й насправді їх грають. Досягається це за допомогою технології, яка називається “захоплення руху”. Суть її полягає в тому, що на актора одягається костюм з датчиками, він грає свою роль, а датчики фіксують його рухи та міміку й передають їх комп’ютерній програмі. На основі цих даних і створюється анімація персонажа. Ну як не захоплюватися дивами сучасної техніки?!

6. Секретна служба Санта Клауса

І як же це Санта Клаусу вдається розвезти за одну ніч подарунки всім дітлахам світу? Без помічників тут вже точно не обійтися.

В оригінальній версії мультфільму сина Санта Клауса Стіва озвучує загальний улюбленець Х’ю Лорі. За словами режисера Сари Сміт: “Х’ю озвучив свого героя просто неповторно. Персонаж вийшов прикольний і трохи самозакоханий. Х’ю перейнявся самою суттю характеру Стіва”. Сам же Лорі вважає, що “Стів ставиться до себе надто серйозно. Він навіть сміється не до ладу, тому що з почуттям гумору у нього явні проблеми. Але, що й казати, з усіма таке трапляється. Він – цілком профпридатний хлопець, у якого є чітка програма з модернізації та поліпшення операції “Різдво”.

7. Падав торішній сніг

В одній пластиліновій місцевості, жив та був… орел-чоловік! Щоправда він не вимовляв деякі букви і цифри, та й робітник був… угу, саме так. Зате він дуже полюбляв побайдикувати; добре, що дружина у нього була сувора та авторитетна. І ось одного разу під Новий рік відправила вона його за ялинкою…

8. Лускунчик

Колись давно мишача королева зачарувала маленького принца, і він перетворився на лускунчика – іграшку для розколювання горіхів. Минуло багато років і ось у принца-лускунчика з’являється шанс зняти закляття і заслужити любов доброї та прекрасної дівчини.

Мультфільм знятий в незвичайному жанрі – це свого роду мультиплікаційний балет. Режисер Борис Степанцев спочатку не міг вирішити, що ж має бути в основі – сюжет Гофмана або музика Чайковського? В результаті, він зупинився на другому варіанті і, відштовхуючись від музичного супроводу, трохи змінив сюжет.

9. Льодовиковий період: Гігантське Різдво

Цього разу герої мультфільму вирушають до Північного Полюсу на зустріч з самим Сантою. Однак, доля повертається так, що під загрозою опиняється Різдво у всьому світі. І друзям потрібно це терміново виправляти.

Мультфільм вийшов на екрани в листопаді 2011 року і був показаний на каналі FOX. Його подивилися більше семи мільйонів глядачів, через що він опинився на другому місці в рейтингу передач, які були переглянуті найбільше. Поступився він лише “Теорії великого вибуху”.

10. Красуня і чудовисько: Дивовижне Різдво

Продовження казкової історії красуні Бель та зачарованого принца. Виявляється, у їхньому житті вже було одне Різдво, під час якого відбувалися абсолютно неймовірні події.

Робоча назва мультфільму “Beauty & The Beast: A Christmas Belle” була своєрідною грою слів: ім’я головної героїні Бель англійською мовою співзвучно з “bell” – “дзвін”, тому його можна було прочитати як “Різдво Бель”, і як “Різдвяні дзвони”.

11. Шрек Мороз, зелений ніс

Прийшов час Різдва і Шрек хоче влаштувати для своєї родини ідеальне свято. Тільки от це не так вже й легко, коли в тебе такі невгамовні друзі як Осел і Кіт у чоботях.

12. Умка

Біле ведмежа Умка живе серед безкраїх арктичних просторів. У нього є добра та розважлива мама-ведмедиця, але Умка дуже хоче подружитися ще з ким-небудь.

Джерело: Коліжанка