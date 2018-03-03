17 медалей вибороли тернополяни на І-му етапі Кубка України-2018 зі сноуборду

Тернопільські сноубордисти СДЮСШ «Екстрім», ОШВСМ та ФСТ «Динамо» здобули 5 золотих, 7 срібних та 5 бронзових нагород на І-му етапі Кубка України-2018 зі сноуборду. Відбувались змагання у Києві, на трасі «Протасів Яр». Серед дорослих та юніорів призерами стали: Віта Марія Ханас (ЗОШ №19) – срібло та бронза (на фото), майстер спорту Тарас Бігус – золото та срібло, Володимир Мамчур – бронзова нагорода. Нагородження проводив головний суддя змагань Олександр Горбунов.

У дівчат та юнаків нагороди розподілились наступним чином: Катерина Підручняк (Класична гімназія) – золота нагорода, Вероніка Пукас (ЗОШ №11) – дві срібних нагороди, Наталя Федишин (ЗОШ №19) – золота нагорода, Вікторія Максимчук (ЗОШ №28) – дві «бронзи» (Вероніка Пукас, Наталя Федишин, Вікторія Максимчук – на фото справа),Софія Мацюк (ЗОШ №19) – срібна та бронзова нагороди, Алевтина Рипнінська (ЗОШ №19) – дві золотих нагороди, Ярослав Вівчар (ЗОШ №22) – дві срібних нагороди

Команди Тернопільської області та СДЮСШ «Екстрім» міста Тернополя здобули перше загальнокомандне місце серед 5 областей та 6 спортивних шкіл України. Готували спортсменів тренери Тернопільської СДЮСШ «Екстрім» Наталя Пазунка, Андрій Бігуняк, Уляна Перчик та Володимир Мамчур.