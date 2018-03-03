На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом п’ятеро дітей опинились в лікарні
На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом п’ятеро дітей опинились на лікарняних ліжках.
2 березня в Заліщицькому та Підгаєцькому районах зафіксовані випадки отруєнням чадним газом. Зокрема, о 08:30 до реанімаційного відділення Заліщицької центральної районної клінічної лікарні госпіталізовано двох дітей, 2003 та 2006 років народження, жителів с.Іване-Золоте Заліщицького району з діагнозом: «отруєння чадним газом». Причина отруєння встановлюється. Стан потерпілих – задовільний. Цього ж дня, о 10:00 до реанімаційного відділення Підгаєцької центральної районної клінічної лікарні госпіталізовано трьох дітей, 2005, 2007 та 2010 років народження, жителів с.Вербів Підгаєцького району з діагнозом: «отруєння чадним газом». За попередніми даними, ймовірна причина отруєння – несправність (захаращеність) димаря системи газового опалення. Стан потерпілих – задовільний, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.
Отруєння чадним газом дуже небезпечне. Саме з цієї причини надзвичайно важливо надати потерпілому допомогу в максимально стислі терміни. Цей стан в основному настає внаслідок несправної роботи приладів пічного опалення, що актуально для сільської місцевості, а також при знаходженні потерпілого в осередку загоряння, або в закритому авто, в якому включений двигун. Утворюється чадний газ при неповному згорянні різного типу речовин, у складі яких є вуглець. Особливість чадного газу полягає в тому, що він не має ні запаху, ні кольору, а попадання його в організм призводить до заміни їм кисню в крові, що, в свою чергу, викликає удушення.
Симптоми отруєння чадним газом
- Головний біль (самий ранній симптом);
- Блювота;
- Запаморочення;
- Біль у грудях;
- Дратівливість;
- Сплутаність свідомості;
- Порушення координації рухів;
- Синюшний або яскраво-червоний відтінок шкіри;
- Втрата свідомості.
Найчастіше отруєння побутовим і чадним газом відбувається серед дітей, залишених без належного нагляду, сплячих людей і людей, що знаходяться в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння. Досить часто отруєнню чадним газом піддаються і при пожежі.
Причини отруєння чадним або побутовим газом
В основному отруєння чадним газом або газом побутовим відбувається з причини неправильно виробленої експлуатації відносно опалювальних приладів. Спровоковано отруєння побутовим газом може бути також і навмисно, тобто, в кримінальних чи суїцидальних цілях. До приладів, що виробляють чадний газ, належать:
- Печі-гриль;
- Побутові печі;
- Кухонні плити;
- Каміни;
- Водонагрівачі;
- Печі дров’яні;
- Автомобілі (вантажні, легкові).
Ускладнення при отруєнні чадним (побутовим) газом
Отруєння газом, чи мова йде про чадний газ, чи про газ побутовий, в усіх випадках є вкрай небезпечним. Відповідно до ступеня впливу і його тривалості, визначаються наступні ускладнення, провоковані впливом газу:
- Незворотні і тривалі пошкодження мозку;
- Серцева недостатність в того чи іншого ступеня;
- Летальний результат.
Отруєння чадним газом: перша допомога
Надання першої допомоги при отруєнні чадним газом зводиться до наступних дій:
- Слід негайно усунути джерело надходження чадного газу. Ні в якому разі не можна запалювати світло або вогонь, тому що це може спровокувати вибух. У приміщенні необхідно відкрити вікна для надходження свіжого повітря.
- Постраждалого від впливу чадного газу необхідно якнайшвидше винести на повітря. Також необхідно викликати «Швидку допомогу».
- При знаходженні потерпілого від чадного газу при свідомості, слід його вкласти, забезпечивши постійний доступ свіжого повітря, для чого можуть бути використані, як технічні засоби (кондиціонер, вентилятор), так і підручні (наприклад, газета, за допомогою якої його необхідно обмахувати, за для створення більшої циркуляції свіжого повітря).
- У разі відсутності свідомості у постраждалого слід негайно приступати до закритого масажу серця з поперемінним виконанням штучного дихання, що робиться аж до приїзду «Швидкої допомоги», або його приходу до тями.
Слід також зазначити, що виносити потерпілого, в умовах підвищеної концентрації чадного газу, слід з одночасним забезпеченням власної безпеки. Діяти потрібно з максимальною швидкістю. При відсутності спеціальних засобів для захисту органів дихання, необхідно використовувати марлю або носову хустку.