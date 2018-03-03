На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом п’ятеро дітей опинились в лікарні

На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом п’ятеро дітей опинились на лікарняних ліжках.

2 березня в Заліщицькому та Підгаєцькому районах зафіксовані випадки отруєнням чадним газом. Зокрема, о 08:30 до реанімаційного відділення Заліщицької центральної районної клінічної лікарні госпіталізовано двох дітей, 2003 та 2006 років народження, жителів с.Іване-Золоте Заліщицького району з діагнозом: «отруєння чадним газом». Причина отруєння встановлюється. Стан потерпілих – задовільний. Цього ж дня, о 10:00 до реанімаційного відділення Підгаєцької центральної районної клінічної лікарні госпіталізовано трьох дітей, 2005, 2007 та 2010 років народження, жителів с.Вербів Підгаєцького району з діагнозом: «отруєння чадним газом». За попередніми даними, ймовірна причина отруєння – несправність (захаращеність) димаря системи газового опалення. Стан потерпілих – задовільний, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Отруєння чадним газом дуже небезпечне. Саме з цієї причини надзвичайно важливо надати потерпілому допомогу в максимально стислі терміни. Цей стан в основному настає внаслідок несправної роботи приладів пічного опалення, що актуально для сільської місцевості, а також при знаходженні потерпілого в осередку загоряння, або в закритому авто, в якому включений двигун. Утворюється чадний газ при неповному згорянні різного типу речовин, у складі яких є вуглець. Особливість чадного газу полягає в тому, що він не має ні запаху, ні кольору, а попадання його в організм призводить до заміни їм кисню в крові, що, в свою чергу, викликає удушення.

Симптоми отруєння чадним газом

Головний біль (самий ранній симптом);

Блювота;

Запаморочення;

Біль у грудях;

Дратівливість;

Сплутаність свідомості;

Порушення координації рухів;

Синюшний або яскраво-червоний відтінок шкіри;

Втрата свідомості.

Найчастіше отруєння побутовим і чадним газом відбувається серед дітей, залишених без належного нагляду, сплячих людей і людей, що знаходяться в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння. Досить часто отруєнню чадним газом піддаються і при пожежі.

Причини отруєння чадним або побутовим газом

В основному отруєння чадним газом або газом побутовим відбувається з причини неправильно виробленої експлуатації відносно опалювальних приладів. Спровоковано отруєння побутовим газом може бути також і навмисно, тобто, в кримінальних чи суїцидальних цілях. До приладів, що виробляють чадний газ, належать:

Печі-гриль;

Побутові печі;

Кухонні плити;

Каміни;

Водонагрівачі;

Печі дров’яні;

Автомобілі (вантажні, легкові).

Ускладнення при отруєнні чадним (побутовим) газом

Отруєння газом, чи мова йде про чадний газ, чи про газ побутовий, в усіх випадках є вкрай небезпечним. Відповідно до ступеня впливу і його тривалості, визначаються наступні ускладнення, провоковані впливом газу:

Незворотні і тривалі пошкодження мозку;

Серцева недостатність в того чи іншого ступеня;

Летальний результат.

Отруєння чадним газом: перша допомога

Надання першої допомоги при отруєнні чадним газом зводиться до наступних дій:

Слід негайно усунути джерело надходження чадного газу. Ні в якому разі не можна запалювати світло або вогонь, тому що це може спровокувати вибух. У приміщенні необхідно відкрити вікна для надходження свіжого повітря.

Постраждалого від впливу чадного газу необхідно якнайшвидше винести на повітря. Також необхідно викликати «Швидку допомогу».

При знаходженні потерпілого від чадного газу при свідомості, слід його вкласти, забезпечивши постійний доступ свіжого повітря, для чого можуть бути використані, як технічні засоби (кондиціонер, вентилятор), так і підручні (наприклад, газета, за допомогою якої його необхідно обмахувати, за для створення більшої циркуляції свіжого повітря).

У разі відсутності свідомості у постраждалого слід негайно приступати до закритого масажу серця з поперемінним виконанням штучного дихання, що робиться аж до приїзду «Швидкої допомоги», або його приходу до тями.

Слід також зазначити, що виносити потерпілого, в умовах підвищеної концентрації чадного газу, слід з одночасним забезпеченням власної безпеки. Діяти потрібно з максимальною швидкістю. При відсутності спеціальних засобів для захисту органів дихання, необхідно використовувати марлю або носову хустку.