Хто доклався до знімання фільму у Бережанах

Протягом 24-26 лютого 2018 року в Бережанах тривали репетиції та зйомки 2-ї частини історичної кінострічки «Червоний. Без лінії фронту». Ця подія неабияк сколихнула звично спокійне життя мешканців нашого міста.

Незважаючи на морозну зимову погоду, близько 150 дітей і дорослих, які пройшли попередній кастинг, взяли активну участь у постановках масових сцен фільму, – повідомляє Бережанська міська рада.

Бережанська міська рада висловлює щиру подяку працівникам БМКП «Господар»; дирекції та працівникам позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради; Бережанської державної школи-мистецтв ім. М.Бездільного; відділу культури, національностей, релігій і туризму Бережанської РДА; Бережанського РБК; Бережанського краєзнавчого музею, міського Музею книги та музею ім. Б.Лепкого; парафії УГКЦ; 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області; Бережанського відділу поліції ГУ поліції України в Тернопільській області; Бережанського РЕМ ПАТ «Тернопільобленерго»; керівництву готелів «Едем» та «Надія», Бережанського навчально-наукового геодезичного полігону НУ «Львівська Політехніка»; членам Бережанської станиці НСОУ «Пласт»; скульптору Ігорю Круку; технічним працівникам закладів освіти міста, які у вихідні дні допомагали у підготовці площі Ринок до проведення зйомок; підприємцям Андрію та Володимиру Якиміву, а також усім місцевим мешканцям, котрі брали участь у зйомках стрічки та тим, хто активно допомагав знімальній групі зібрати унікальний автентичний реквізит, що дало змогу реалістично відтворити період 1930-1945 рр.