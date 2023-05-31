Aviator — гра, що захоплює швидкістю та непередбачуваністю подій



Відеогра “Авіатор” — найвідоміша експериментальна розробка грузинської компанії Spribe та один з найбільш популярних слотів онлайн-казино. Гра побудована на простих, інтуїтивно зрозумілих правилах, має лаконічний дизайн та нетрадиційну механіку. Геймерів Aviator приваблює напруженим і непередбачуваним сюжетом, великими виграшними коефіцієнтами (до х1000) та високим показником повернення вкладених коштів.

Що треба знати про “Авіатор”

У слоті відсутні барабани та символи. Замість них користувач бачить екран, на якому рухається невеличкий червоний аероплан. Поряд з ним висвічуються цифри, що постійно зростають. Це множники ставки. Аероплан злітає, набирає висоту, а потім раптово зникає з ігрового поля.

Суть Aviator-Fun у тому, щоб вибрати вдалий момент та встигнути вивести виграш до моменту вильоту аероплана за межі екрана. Чим вищий коефіцієнт, тим більший приз. Хто не встигає, той програє.

Слот є в каталозі більшості ліцензованих в Україні онлайн-казино.

Грати можна на гроші та в тестовому режимі — без вкладання власних коштів. Для демогри в Aviator Favbet та інші оператори, як-то Pin up, Cosmolot, Slots City, First, Slotoking, надають віртуальну валюту на суму, еквівалентну 3000 гривень. Відігрувати отримані кошти не потрібно, але й монетизувати виграш не можна.

Для отримання доступу до демогри реєструватися не обов’язково. А грати на гроші мають право лише зареєстровані користувачі, у яких є кошти на рахунку.

Гра характеризується середньою волатильністю, а процент окупності ставок становить 97%.

Одночасно в Aviator можуть грати тисячі людей. Зареєстровані користувачі мають можливість спілкуватися в чаті в режимі реального часу.

Перерва між раундами — 5 секунд. За цей час потрібно встигнути зробити ставку.

Раунди мають різну тривалість — у середньому 4-7 секунд. Та політ може обірватися зразу ж на зльоті або тривати 30-60 секунд.

Множники збільшуються непропорційно до часу польоту. За секунду коефіцієнт може зрости як до, приміром, х3, так і до х30.

З яких компонентів складається слот

Основна частина грального автомата — це екран. Над ним розташована рухома стрічка, на якій відображаються останні виграшні множники та призова сума. Внизу — панель керування. На ній є дві клавіші — “Ставка” та “Авто”. Суму можна вибрати, натискаючи на кнопки з цифрами, або ввести з допомогою клавіатури. Для зміни розміру внеску передбачені кнопки “+” і “-”. Грати можна одночасно двома ставками. Щоб активувати другу ставку, треба натиснути на значок зеленого кольору зі знаком “+” усередині.

Клавіша “Авто” призначена для налаштування функції автоматичної гри. Відкривши вікно, користувач може задати розмір ставки та значення коефіцієнтів, при досягненні яких буде здійснюватися виведення виграшу. Також доступна опція налаштування автовихіду з гри, якщо розмір депозиту зменшиться або збільшиться на визначену суму.

У правому верхньому куті розташовано вікно налаштувань музичного супроводу та анімації. Також у ньому є вкладки з правилами гри та історією ставок.

Зліва від ігрового поля знаходиться розділ зі статистичними даними. Тут зібрана інформація про результати інших користувачів, зокрема найвищі коефіцієнти та час, коли вони випали. Ці дані досвідчені геймери використовують для розробки прибуткових стратегій, зокрема для визначення періоду, коли виникає найвища ймовірність випадання великих множників.

“Авіатор” — цікава й захоплива розвага, у якій можна вигравати. Та потрібно пам’ятати, що результат, як і в будь-якій азартній грі, значною мірою залежить від генератора випадкових чисел. Тому передбачити на 100%, як закінчиться раунд, неможливо і від програшу ніхто не застрахований.