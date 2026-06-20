Шокуюча історія у Тернополі: бабуся привезла дворічного онука з Вінниччини та залишила в під’їзді

У Тернополі поліцейські розшукали батьків дворічного хлопчика, якого пізно ввечері виявили самого в одному з під’їздів багатоповерхівки на вулиці Євгена Коновальця.

Повідомлення про дитину, яка перебувала без нагляду дорослих та плакала, надійшло до правоохоронців 19 червня близько 23:00. На місце події оперативно виїхали співробітники Тернопільського районного управління поліції.

Оскільки встановити особу хлопчика та його батьків одразу не вдалося, дитину тимчасово влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Під час проведення пошукових заходів правоохоронці з’ясували, що матір ще 12 червня відвезла сина до бабусі у Вінницьку область. За словами жінки, після цього вона не підтримувала зв’язок із матір’ю та не знала, де перебуває дитина.

Переглянувши записи камер відеоспостереження, поліцейські встановили, що ввечері бабуся привезла онука до будинку в Тернополі, де проживають його батьки. Не заставши нікого вдома, жінка залишила дворічного хлопчика в під’їзді та поїхала.

Після встановлення всіх обставин дитину передали батькам.

З правоохоронцями батьки хлопчика поспілкувалися щодо належного виконання батьківських обов’язків та необхідності забезпечення безпеки дитини.