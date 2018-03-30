Богдан Янчик з Тернопільщини уже десять років вирощує саджанці плодових дерев та культур: ази садівничої справи

Як тільки зійде сніг і температура повітря не буде опускатися нижче одного-двох градусів тепла, можна садити плодові дерева. На ринках та у спеціалізованих магазинах уже продають саджанці. Але як з-поміж розмаїття посадкового матеріалу обрати життєздатний і непошкоджений?

Яблунь – понад 20 сортів

Богдан Янчик з Оришківців Гусятинського району уже десять років вирощує саджанці плодових дерев та культур. У його розсаднику радують око яблуні, груші, вишні, черешні, персики, абрикоси та смородина. Одних яблунь лише понад двадцять зимових і ранніх сортів, серед яких популярні Голден Делішес, Голден Резистент, Флоріна, ренет Симиренка, Чемпіон, Паперівка, Гала Ред, Ерлі Женева. Поряд із ними господар заклав розсадник фундука. Ази садівничої справи Богдан освоював самотужки, тож добре знає, який вигляд повинен бути у здорового саджанця та як його правильно посадити і доглядати, щоб у майбутньому отримати гарний врожай.

Підсушене коріння занурити у воду

– На стихійних ринках нерідко можна натрапити на підміну, тож купувати молоді саджанці найкраще у спеціалізованих магазинах або ж у перевірених продавців, – наголошує чоловік. – Вибираючи дерево, передусім варто звернути увагу на кореневу систему саджанця – вона повинна бути добре розгалуженою. Стовбур у здорового деревця – міцний, має крону і товщину 15-20 міліметрів.

Якщо коріння підсушене, то перед посадкою господар радить занурити його на дві-три години у воду, а грубі корінці підрізати секатором. Дно посадкової ямки глибиною та шириною по 60 см садівник заповнює перегноєм, далі вносить пригорщу нітроамофоски і покриває землею шаром три-п’ять сантиметрів. Після цього поміщає туди саджанець, засипає землею, добре утрамбовує і поливає водою – одне відро на рослину. Для посадки молодого дерева грунт, який викопує з глибини ямки, садівник відкидає і використовує лише родючий чорнозем із городу. У зерняткових дерев (яблука, груща) кореневу шийку залишає на висоті 5-8 см над землею, у кісточкових (персик, абрикос) – на рівні землі. Дерево, яке висаджує, місцем щеплення повертає на південь і прив’язує до кілка.

Підживляти – перед дощем

– Перші три роки потрібно пильнувати, щоб довкола молодого деревця не росла трава, – каже оришківський садівник. – Упродовж літа землю необхідно перекопувати і просапувати або ж провести мульчування. Щоб захистити саджанець від шкідників і хвороб, до розпускання бруньок його варто обприскати препаратом «30В», через два тижні – Чемпіоном. При «рожевому бутоні», коли утворюються суцвіття, обробити Актарою, Хоросом та Скором. Після цвітіння також треба обприскати інсектицидом. Упродовж літа п’ять-шість разів дерево слід підживити салітрою, карбамідом або ж розчином курячого посліду. Робити це найкраще перед дощем.

Щоб молоді дерева добре прижилися, впродовж двох тижнів через кожні три дні Богдан Янчик радить їх підливати. А щоб у майбутньому не завдавати собі клопоту з поливом, то при покупці краще вибирати саджанці на середньорослих підщепах. «Завдяки своєму корінню вони вбирають багато води з ґрунту, – зауважує садівник. – Крім того, дерева на цій підщепі живуть довше і мають високу врожайність».

Марія БЕЗКОРОВАЙНА, газета “Сільський господар плюс”