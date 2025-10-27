У Тернополі 13-річний хлопчик на електросамокаті збив 5-річну дівчинку

26 жовтня 2025 року в Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього водія електросамоката. Близько 18:40 на вулиці Білецька водій, 13-річна дитина, на електросамокаті марки Electric Bikes наїхала на п’ятирічну дівчинку, яка гралася біля дитячого майданчика.

Травми дитини та медична допомога

Внаслідок інциденту дівчинка отримала тілесні ушкодження, проте медики надали їй необхідну допомогу без госпіталізації. На щастя, травми виявилися несерйозними.

Поліція з’ясовує обставини аварії

На місці події працювали поліцейські, які встановлюють обставини події. Попередньо з’ясовано, що дитина перебувала на дитячому майданчику, а неповнолітній водій електросамоката не встиг вчасно зреагувати на ситуацію.

Заклик до обережності на дорозі

Поліцейські вкотре наголошують на важливості обережності водіїв електросамокатів та пішоходів, особливо в зонах, де перебувають діти. Водії повинні особливо ретельно слідкувати за своєю швидкістю та дотримуватись обережності при русі в місцях скупчення людей.

Заклик до батьків:

Поліція також звертається до батьків з проханням пояснити дітям правила безпеки при грі на вулиці та при перебуванні в місцях з підвищеним ризиком, таких як дитячі майданчики та велодоріжки.