У селі Коцюбинчики відкрито Алею пам’яті Героїв, які загинули за Україну

26 жовтня 2025 року в селі Коцюбинчики відбулося важливе і зворушливе відкриття Алеї пам’яті Героїв, повідомляє Гусятинська селищна рада. Це місце вшанування тих, хто віддав своє життя за незалежність та волю України в найстрашніші роки війни.

Пам’ять про Героїв нашої громади

Від початку війни у 2014 році багато українців віддали своє життя за рідну землю. Серед них і 22 воїни з нашої громади, один із яких — Петро Фижик, житель села Коцюбинчики. Його світлина розміщена на металевій конструкції Алеї. Петро загинув від ран, отриманих під час обстрілу в районі Макіївки Луганської області 22 січня 2025 року.

На відкритті Алеї пам’яті були присутні представники місцевої влади, рідні та близькі загиблого Героя, аграрії, вчителі, учні, а також жителі сусідніх сіл Коцюбинчики, Сокиринці, Босири та Зелена. Разом вони вшанували пам’ять Петра Фижика та всіх, хто поклав своє життя за Україну.

Панахида та освячення Алеї

Місцевий священик, отець Назарій, провів панахиду за загиблим та освятив Алею пам’яті. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять Петра та інших військових, які загинули за незалежність України.

У своїх промовах виступаючі зазначали, що війна забирає найкращих синів та дочок нашої землі, але пам’ять про них буде вічно жити у серцях українців. Вони закликали молитися за мир та спокій у країні, щоб кількість світлин на Алеї не збільшувалася.

Патріотична частина заходу

Під час заходу прозвучали патріотичні вірші та пісні у виконанні місцевих артистів. Це були слова та мелодії, що виражали глибокі почуття болю, гордості та вдячності за самопожертву Героїв.

Покладання квітів та лампадок

Наприкінці заходу відбулося покладання квітів та лампадок до світлини полеглого Петра Фижика, що стало символом безмежної вдячності та пам’яті про тих, хто віддав своє життя за мирне небо над Україною.

Алея Пам’яті — місце для вшанування Героїв

Алея пам’яті стане важливим місцем для усіх, хто хоче згадати про війну, наших Героїв і про біль, що не залишає жодного серця українця. Це місце, де кожен може віддати шану тим, хто віддав своє життя за нашу свободу, і нагадування про те, що їхній подвиг не буде забутий.