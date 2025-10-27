Фільм про життя після бою: “Народжені, щоб жити” — не пропустіть показ у Хмельницькому

Не пропустіть можливість побачити цей зворушливий фільм, який розповідає історії чотирьох неймовірних ветеранів з інвалідністю, що, незважаючи на тяжкі випробування війни, знайшли сили змінити своє життя.

✨ Герої фільму:

Вадим Зябліцев

Олександр Швецов

Василь Стуженко

Артем Комісарчук

Їхні історії — це не просто про поранення та болісні моменти, але й про відвагу, силу духу, спортивні перемоги та нові досягнення в професійному житті.

📅 Дата та час: 3 листопада, 14:00

📍 Місце: Кінотеатр імені Т.Г. Шевченка, Хмельницький

🎬 Режисер: Влад Робський

🎥 Продюсер: Володимир Ханас

Вхід вільний!

Після перегляду фільму буде унікальна можливість поспілкуватися з продюсером та одним із героїв — Артемом Комісарчуком.

🔗 Захід організовано Соціально-мистецьким центром “ОГО!” за сприяння Управління культури і туризму м. Хмельницького в рамках проєкту “Від бою до полотна”.

👉 Розкажіть друзям, приходьте підтримати наших героїв!