Фільм про життя після бою: “Народжені, щоб жити” — не пропустіть показ у Хмельницькому
Не пропустіть можливість побачити цей зворушливий фільм, який розповідає історії чотирьох неймовірних ветеранів з інвалідністю, що, незважаючи на тяжкі випробування війни, знайшли сили змінити своє життя.
✨ Герої фільму:
-
Вадим Зябліцев
-
Олександр Швецов
-
Василь Стуженко
-
Артем Комісарчук
Їхні історії — це не просто про поранення та болісні моменти, але й про відвагу, силу духу, спортивні перемоги та нові досягнення в професійному житті.
📅 Дата та час: 3 листопада, 14:00
📍 Місце: Кінотеатр імені Т.Г. Шевченка, Хмельницький
🎬 Режисер: Влад Робський
🎥 Продюсер: Володимир Ханас
Вхід вільний!
Після перегляду фільму буде унікальна можливість поспілкуватися з продюсером та одним із героїв — Артемом Комісарчуком.
🔗 Захід організовано Соціально-мистецьким центром “ОГО!” за сприяння Управління культури і туризму м. Хмельницького в рамках проєкту “Від бою до полотна”.
👉 Розкажіть друзям, приходьте підтримати наших героїв!