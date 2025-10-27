14:15 | 27.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Афіша Тернополя 

Фільм про життя після бою: “Народжені, щоб жити” — не пропустіть показ у Хмельницькому

Redaktor 0 Views Прокоментуй! , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Не пропустіть можливість побачити цей зворушливий фільм, який розповідає історії чотирьох неймовірних ветеранів з інвалідністю, що, незважаючи на тяжкі випробування війни, знайшли сили змінити своє життя.

Герої фільму:

  • Вадим Зябліцев

  • Олександр Швецов

  • Василь Стуженко

  • Артем Комісарчук

Їхні історії — це не просто про поранення та болісні моменти, але й про відвагу, силу духу, спортивні перемоги та нові досягнення в професійному житті.

📅 Дата та час: 3 листопада, 14:00
📍 Місце: Кінотеатр імені Т.Г. Шевченка, Хмельницький
🎬 Режисер: Влад Робський
🎥 Продюсер: Володимир Ханас

Вхід вільний!
Після перегляду фільму буде унікальна можливість поспілкуватися з продюсером та одним із героїв — Артемом Комісарчуком.

🔗 Захід організовано Соціально-мистецьким центром “ОГО!” за сприяння Управління культури і туризму м. Хмельницького в рамках проєкту “Від бою до полотна”.

👉 Розкажіть друзям, приходьте підтримати наших героїв!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *