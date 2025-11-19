Через ворожі удари частина Тернополя без тепла

Унаслідок масованих ворожих ударів по Тернополю пошкоджено елементи теплової мережі, які забезпечують роботу котельні на вулиці Київській.

Через це тимчасово призупинено подачу тепла до житлових будинків та низки дошкільних навчальних закладів, що розташовані на вулицях Стуса, Корольова та 15 Квітня.

Комунальні служби наразі очікують доступу до місць аварій. Щойно дозвіл буде надано, ремонтні бригади одразу розпочнуть відновлення теплових камер та подачі тепла до всіх зазначених об’єктів.