Митрополит Теодор закликав до молитви після ракетного удару по Тернополю

Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк звернувся до мешканців Тернополя та усіх вірних Української Греко-Католицької Церкви після чергової російської ракетної атаки, внаслідок якої загинули люди та зруйновано житлові будинки.

У своєму зверненні владика закликав усіх до спільної молитви за загиблих містян та поручив їхні душі Божому милосердю. Він також наголосив на необхідності молитовної підтримки для поранених, тих, хто втратив житло та вимушено перебуває у холоді.

Митрополит закликав громаду проявляти братню і сестринську любов, допомагати та підтримувати одне одного, зберігаючи спокій і не впадаючи в паніку.

«Запевняю підтримку, молитву і передаю слова близькості від нашого Блаженнішого Патріарха Святослава. Він особливо нині молиться за тернополян і огортає усіх своєю батьківською любов’ю», — зазначив архиєпископ.

Владика підкреслив, що в час випробувань єдність, молитва та взаємна підтримка залишаються найсильнішою опорою для громади.

Російські війська в ніч на 19 листопада завдали комбінованого удару по Тернополю. Ворог, зокрема, поцілив в багатоповерхівку, де зараз триває рятувальна операція. Рятувальники продовжують евакуювати людей із заблокованих квартир, є люди під завалами.