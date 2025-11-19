23:22 | 19.11.2025
У Тернополі не розминулися два автомобілі: одного водія госпіталізували

Redaktor

До неврологічного відділення із тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Львівської області 1969 року народження. Чоловік потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Аварія трапилася 18 листопада близько 13:45 в селищі Велика Березовиця. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 412 D, рухаючись вулицею Микулинецька, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Mazda BT50. Транспорт зупинився на червоний сигнал світлофора на регульованому перехресті.

Травми отримав кермувальник легкового автомобіля. У обох водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Обставини ДТП встановлять слідчі поліції.

