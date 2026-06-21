Хрестини під звуки війни: Сергій Притула охрестив сина Марка у Києво-Печерській лаврі

Засновник Благодійного фонду Притули та громадський діяч Сергій Притула повідомив про важливу подію у житті своєї родини. Разом із дружиною Катериною Сопельник він охрестив молодшого сина Марка.

Таїнство хрещення відбулося у Києво-Печерській лаврі, яка продовжує приймати вірян попри російські атаки. Нагадаємо, Марко народився у серпні 2025 року і став четвертою дитиною Сергія.

«У православних поповнення! Нині Марко в прямому сенсі цього слова прийшов на свої хрестини;))! росіє бʼє шахедами по нашій святині, але Лавра живе і приймає парафіян! Бачу великий символізм у тому, що таїнство хрещення відбулось саме тут. Світло переможе темряву!» — написав Притула у соцмережах.