На війні загинув захисник Григорій Демчук з Тернопільщини

Мешканець села Нижчі Луб’янки, Григорій Демчук, 1975 р.н., який вважався зниклим безвісти, загинув, виконуючи бойове завдання у курській області рф 3 січня 2025 року, повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

Щиро співчуваємо близьким та рідним загиблого. Нехай Господь допомагає пережити вам це тяжке горе втрати.

Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв у понеділок, 22 червня, о 13 годині.

Кортеж буде рухатись через доброводівське перехрестя.

Після спільної молитви у Сквері Героїв траурна колона попрямує до рідної оселі захисника у село Нижчі Луб’янки, де відбудеться парастас.

Чин похорону – у вівторок, 23 червня, об 11 годині. Просимо прийти і належно вшанувати мужнього воїна, який віддав своє дорогоцінне життя за свободу України, за гідне майбутнє кожного з нас.