21:54 | 24.03.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Індія зупиняє експорт препарату Covishield, яким вакцинують українців

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Нової партії вакцини не буде — Індія зупиняє експорт препарату Covishield. Про це йдеться  в сюжеті ТСН.

Від завтра будуть зупинені усі поставки закордон через новий спалах COVID-19 в самій Індії. Там збираються пришвидшити вакцинацію свого населення. Для цього у виробника Covishield індійський уряд замовив понад 140 мільйонів доз. І поки ситуація в Індії не стабілізується, експорту вакцини не буде.

Україна використовує для вакцинації саме Covishield — у лютому отримали перші 500 тисяч доз. До кінця місяця мали отримати ще мільйон. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *