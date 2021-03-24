Індія зупиняє експорт препарату Covishield, яким вакцинують українців

Нової партії вакцини не буде — Індія зупиняє експорт препарату Covishield. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Від завтра будуть зупинені усі поставки закордон через новий спалах COVID-19 в самій Індії. Там збираються пришвидшити вакцинацію свого населення. Для цього у виробника Covishield індійський уряд замовив понад 140 мільйонів доз. І поки ситуація в Індії не стабілізується, експорту вакцини не буде.

Україна використовує для вакцинації саме Covishield — у лютому отримали перші 500 тисяч доз. До кінця місяця мали отримати ще мільйон.