Тернопільські готелі тепер без “зірок”

24 березня відбулося перше засідання Комісії з категоризації готелів та закладів розміщення. З усіх 75 справ, які надійшли до Державного агентства розвитку туризму України, на розгляд винесли десять пропозицій, зокрема:

– готель «Тернопіль» (м. Тернопіль»), на відповідність категорії *** (три зірки);

– готель «Галичина» ( м. Тернопіль), на відповідність категорії *** (три зірки);

– готель «7 днів» (м. Кам’янець-Подільський), на відповідність категорії *** (три зірки),

– готель «Дніпровські зорі» (м. Кременчук), на відповідність категорії *** (три зірки);

– готельний комплекс «Асторія» (м. Дніпро), на відповідність категорії *** (три зірки);

– готельний комплекс «Асторія» (м. Львів), на відповідність категорії **** (чотири зірки);

– готель «Рейкарц» (м. Кривий Ріг), на відповідність категорії *** (три зірки);

– готель «Поділля» (м. Хмельницький), на відповідність категорії *** (три зірки);

– готель «МИР» (м. Київ), на відповідність категорії *** (три зірки);

– готель «Фрегат» (м. Херсон), на відповідність категорії *** (три зірки).

За результатами обговорення, жодному із вказаних закладів не присвоєно та не підтверджено зірковість. Так, Комісія ухвалила рішення щодо відмови у встановленні категорій на «три зірки» готелям «Поділля» та «Фрегат». Решту 8 заявок повернуто на доопрацювання документації.

Протягом 14 днів після отримання офіційного звернення ДАРТ органи сертифікації повинні будуть надіслати документи, яких не вистачає, для повторного розгляду Комісії.

«По кожному готелю експерти орієнтувались на інформацію від органів сертифікації. Звертали увагу на технічний стан готелю, доступність для осіб з інвалідністю, сервіс, протипожежні заходи, безпечність для туристів та на масові відгуки туристів на статусних платформах бронювання, адже враження мандрівників насамперед формують репутацію закладу. Зараз Законом не передбачений особистий огляд готелів членами Комісії», – прокоментувала результати засідання Голова ДАРТ Мар’яна Олеськів.

Під час засідання учасники також проговорили низку організаційних питань, зокрема обрали секретаря. Нею стала завідувач Сектору ліцензування та категоризації ДАРТ Анастасія Данилюк. Заступником голови Комісії призначили президента ГО «Асоціація готелів та курортів України» Ірину Сідлецьку.