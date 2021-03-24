На Тернопільщині чоловіка засипало піском

У селі Шушківці Лановецької міської громади Кременецького району Тернопільської області сталася трагедія. 48-річного чоловіка засипало піском. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Чоловік незаконно видобував пісок неподалік урочища в селі Шушківці. В якийсь момент піщана порода обвалилася і притиснула чоловіка. Це побачили люди і дістали потерпілого з піщаної пастки. Його з закритим переломом руки та ноги госпіталізували в травматологічне відділення. Триває перевірка.