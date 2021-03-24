18:05 | 24.03.2021
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На Тернопільщині чоловіка засипало піском

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У селі Шушківці Лановецької міської громади Кременецького району Тернопільської області сталася трагедія.  48-річного чоловіка засипало піском. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Чоловік незаконно видобував пісок неподалік урочища в селі Шушківці. В якийсь момент піщана порода обвалилася і притиснула чоловіка. Це побачили люди і дістали потерпілого  з піщаної пастки. Його з закритим переломом руки та ноги  госпіталізували в травматологічне відділення. Триває перевірка.

 

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