Комунальні служби Тернополя вивезли з вулиць міста близько 1800 м³ снігу, повідомляють у тернопільській міській раді. Вночі у Тернополі тривали роботи з прибирання та вивезення снігу. Були залучені комунальні служби, підрядні організації та приватні підприємства, які надали власну спецтехніку. Сніг очищали з проїзних частин і тротуарів на вулицях Михайла Грушевського, Соломії Крушельницької, Миколая Коперника та Івана Франка. Було залучено 15 одиниць спеціальної техніки та 32 працівники.

Під час робіт частина припаркованих автомобілів заважала руху спецтехніки. Загалом водії добровільно перепаркували 37 авто, ще 17 транспортних засобів було примусово евакуйовано на майданчик на вулиці Білецькій, оскільки з власниками не вдалося оперативно зв’язатися.



Прибирання снігу в Тернополі триває. На даний час в місті продовжують працювати 8 одиниць спецтехніки, також дві бригади розчищають зупинки громадського транспорту.

Поділіться:









