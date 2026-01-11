У Тернополі під час нічного прибирання снігу евакуйовано 17 автомобілів

У ніч з 10 на 11 січня у Тернополі комунальні служби, підрядні організації, а також окремі приватні підприємства, які надали власну снігоочисну техніку, провели роботи з оперативного очищення та вивезення снігу з проїзних частин вулиць і тротуарів міста.

Зокрема, роботи виконувалися на таких вулицях:

вул. Михайла Грушевського;

вул. Соломії Крушельницької;

вул. Миколая Коперника;

вул. Івана Франка.

Загалом у нічний час було задіяно 5 навантажувачів та 6 самоскидів. Також 7 тракторів здійснювали очищення тротуарів міста, а 3 одиниці спеціальної техніки виконували посипку проїзних частин протиожеледними реагентами.

Під час виконання робіт окремі транспортні засоби перешкоджали роботі спеціальної техніки. Автомобілі, власників яких не вдалося встановити або з якими не було можливості зв’язатися, були переміщені на паркувальний майданчик на вулиці Білецькій.

Загалом упродовж ночі добровільно переміщено 37 транспортних засобів, ще 17 автомобілів – примусово евакуйовано.

Станом на 11:00 у неділю в місті задіяно 8 одиниць спеціальної техніки для очищення тротуарів. Окрім того, дві бригади працівників виконують роботи з розчищення зупинок громадського транспорту

Нагадуємо водіям, що у зимовий період на вулицях міста працює снігоочисна техніка. Просимо не залишати транспортні засоби на узбіччях проїзних частин вулиць, щоб не перешкоджати прибиранню снігу.