Молодий захисник «Крук» отримав чисельні осколкові поранення та потребує допомоги

Сталась біда з парамедиком 3-го батальйону: під час надання допомоги пораненим, сам отримав чисельні мінно – вибухові осколкові поранення. Йому лише 25! Просимо допомогти молодому захиснику повернутись до повноцінного життя!

Друг «Крук»

В 2016 скромний хлопчина, що за покликом серця проїхав пів України, щоб пройти у нас підготовку на бойового медика одного з добровольчих батальйонів.

Сьогодні – скромний герой рашистсько-Української війни!

На початку травня його підрозділ утримував бойові позиції. По них працювали САУ ворога. В результаті обстрілу поранення отримали бійці підрозділу ЗСУ, що розташовувався поруч. Було чути крики про допомогу, кликали медиків. Павло запросивши дозволу командира роти кинувся рятувати поранених, у одного з яких була травматична ампутація кінцівки. Зупинка критичних кровотеч: турнікет, тампонування ран. Четверо поранених Друг «Крук» евакуював з червоної зони. Допоміг медикам підрозділу «Госпітальєри» завантажити поранених в автомобілі для евакуації в стабілізаційний пункт. А вже невдовзі Павло сам був важко поранений. Проте, йому вистачило сил надати самому собі допомогу: турнікет на руку, оклюзійка на рану грудної клітки та самостійно дістатися до пункту евакуації.

В медичному закладі в Павла було діагностовано розрив печінки, пневмо-гемоторакс, перелом кісток правої верхньої кінцівки з дефектом тканин кисті, травму кісток щелепи та лицевого черепа.

Друже, ми пишаємося тобою! Дякуємо за самовіддану роботу! ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ! Слава Україні! Слава Героям!

Дякуємо за сина!

Реквізити картки мами: 5168 7573 4990 8527 Ребрій Інна Іванівна