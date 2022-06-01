У Тернополі під час повітряної тривоги буде продовжуватися рух громадського транспорту

Днями відбулася нарада при начальнику управління транспортних мереж та зв’язку Олегу Вітруку, на якій присутні обговорили особливості роботи громадського транспорту в умовах воєнного стану та норми кодексу цивільного захисту щодо дій водіїв і пасажирів автобусів та тролейбусів під час сигналу «Повітряна тривога».

За результатами наради прийнято рішення про запровадження наступного алгоритму дій під час повітряної тривоги:

Рух громадського транспорту на момент оголошення тривоги буде призупинено; Водії пропонуватимуть всім охочим пасажирам пройти в найближче укриття; Ті пасажири, котрі не бажають вийти і пройти в сховище, зможуть продовжити поїздку згідно з маршрутом.

Усіма керівниками підприємств-перевізників буде проведено інструктаж з найманими працівниками щодо норм поведінки під час сигналу «Повітряна тривога» з метою максимального забезпечення потреб пасажирів у перевезеннях.